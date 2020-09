Microsoft za 7,5 milijardi dolara preuzeo Bethesdu i ZeniMax

Od juče je ZeniMax Media, zajedno s Bethesdom i hrpom drugih timova u vlasništvu Microsofta. Poznati novinar Džejson Šrejer je par minuta prije zvanične objave na svom Twitter profilu prenio vijest, ali zelenom taboru nije trebalo dugo da se oglase.

Akvizicija koja je koštala 7,5 milijardi dolara timu Xbox donosi IP-ove i serijale među kojima su Doom, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored, The Evil Within, Prey, Quake, pa i nadolazeći znanstveno-fantastični RPG Starfield.

Putem službenih Xboxovih stranica oglasio se šef Fil Spenser koji je rekao:

"Danas je poseban dan zato što nekima od najuspješnijih timova u igraćoj industriji želimo dobrodošlicu u Xbox. Oduševljeni smo što možemo objaviti da je Microsoft sklopio sporazum oko akvizicije ZeniMax Media, matične kompanije Bethesda Softworksa. Kao jedan od najvećih timova i izdavača čije su igre bili hitovi, Bethesdu čini 2.300 izuzetno talentovanih ljudi koji rade u studijima širom svijeta i koji uključuju Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog i Roundhouse Studios".

Spenser nije rekao šta to znači za buduće vlasnike PlayStationa 5, ali je rečeno da će sve nove igre ovih timova biti dostupne putem njihove Xbox Game Pass pretplate.

Osim njega su se javili i potpredsjetnik marketinga u Bethesdi, Pete Hines, kao i čovjek čije se ime veže uz serijal Elder Skrols, Tod Hauard. Obojica kažu da je ovo dobar korak za njihovu kompaniju i da nisu mogli odabrati boljeg partnera za budućnost razvoja svojih igara od Microsofta i tima Xbox. Budući da je Hines rekao da će Bethesda i dalje biti zadužena za izdavanje svojih igara, moguće je da neće svi biti ekskluzivni za Xbox.

Microsoft je u posljednjih nekoliko godina odriješio kesu i kupio nekoliko poznatih studija, među kojima su Playground Games, Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs, Obsidian Entertainment, inXile i Double Fine, a sada su taj već impresivan popis još podebljali. Očigledno je da Xbox ima velike planove za budućnost igara na svojim platformama, a kako će to izgledati za kupce, saznaćemo kad počnu najavljivati nove igre i spominjati platforme.

(Seebiz)