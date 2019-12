Mask u “sajbertraku” uništio stub kao da je od papira

Incident nije prošao nezabilježeno, a na Tviteru se brzo pojavio snimak koji pokazuje kako je “sajbertrak” prešao preko stuba kao da je riječ o znaku od običnog papira.

Mask se nakon incidenta nije zaustavljao, a moguće je da zapravo nije ni primjetio šta je uradio.

Dok je Mask večerao u restoranu s djevojkom i prijateljima, na parkiralištu restorana okupilo se mnoštvo koje je iskoristilo priliku za fotografisanje vozila, a među njima se našao i holivudski glumac Edvard Norton.

.@elonmusk crushing a traffic cone (?), showing off the strength of the #Cybertruck, as he did not seem to notice, haha. Love it! pic.twitter.com/CjyAvonXKH

— Janne Wolterbeek ⚡️ (@langejanne) December 8, 2019