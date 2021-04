Mark Zakerberg za komunikaciju koristi aplikaciju Signal

Pored njegovog broja telefona, takođe su objavljeni i podaci koji uključuju njegovo ime, lokaciju, bračni status, datum rođenja i ID Facebook naloga, navodi se u online izvještaju.

"Mark Zakerberg svoju privatnost poštuje, koristeći aplikaciju za komunikaciju koja ima end-to-end enkripciju i nije u vlasništvu kompanije Facebook. Ovo je broj povezan sa njegovim nalogom iz nedavnog curenja podataka Facebooka", objavio je na Twitteru stručnjak za bezbjednost Dejv Valker sa screenshotom procurjelog Zakerbergovog broja telefona koji je rekao: "Mark Zakerberg je na Signalu."

Vijest dolazi u trenutku kada se mnogi korisnici premještaju na naizgled sigurnije alternative poput Signala, ogorčeni novom politikom privatnosti WhatsAppa, koji je u vlasništvu Facebooka.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook

This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE

— Dave Walker (@Daviey) April 4, 2021