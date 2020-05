Kultni GTA 5 je besplatan, a evo kako da do njega dođete

Peti nastavak kultne igre Grand Theft Auto, u naradnih nedelju dana je besplatan za preuzimanje na digitalnoj prodavnici Epic Games Store.

Osim što je "za dž", u pitanju je Premium Edition verzija igre, i to samo za MS Windows ne i za konzole, sa kojom dolazi i GTA Online mod igranja i još dodatnih opcija.

Promocija će trajati tokom sledećih nedelju dana, odnosno do sledećeg četvrtka 21. maja u 17 časova, a do besplatne kopije veoma je lako doći ako već posedujete Epic Games nalog.

Ukoliko to nije slučaj, možete ga besplatno otvoriti na ovom linku.

Zatim, pronađite GTA 5 igru u Launcher-u u okviru prodavnice ili pratite link za besplatno preuzimanje. Epic Store će vam objaviti da ste uspešno potvrdili GTA V PREMIUM EDITION igru i poslaće vam mejl s računom da ste je kupili za 0,00 evra.

Nakon toga u Library odeljku pronađite GTA V PREMIUM EDITION i instalirajte igru.

Trebaće vam oko 95 GB slobodnog prostora na disku za igranje, kao i Windows 7 SP1 tj. 8.1 tj. 10 OS, Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz (4 jezgra) tj. AMD X8 FX-8350 @ 4 GHz (8 jezgara) procesor, NVIDIA GTX 660 2 GB tj. AMD HD7870 2 GB grafika i 8 GB RAM-a da biste normalno mogli da "terate" GTA V.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020