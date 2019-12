Kako da ubrzate rad vašeg telefona

Kupili ste sjajan novi telefon i već nekoliko mjeseci kasnije shvatili da nije baš tako brz kao nekada? Svi se to prije ili kasnije desi, a problem nije ograničen na jeftinije uređaje – i mnogi vrhunski telefoni su skloni barem blagom usporavanju nakon višemjesečne upotrebe.

Kako piše AndroidCentral, postoji nekoliko jednostavnih načina da vratite svoj telefon u punu brzinu.

Aplikacija za upravljanje datotekama koju je napravio Google ne samo da analizira neiskorišćene datoteke i aplikacije, već omogućava i lak prenos datoteka. Posebno je korisna kada pokušavate da pronađete nepotrebne datoteke na svom telefonu.

Onemogućite (ili deinstalirajte) bloatware i nekorišćene aplikacije

Većina Android telefona uređaja dolazi sa određenim oblikom bloatware aplikacija na sebi. Srećom, možete onemogućiti – ili u nekim slučajevima deinstalirati – većinu aplikacija koje su unaprijed instalirane na vašem telefonu ako ne želite da ih koristite.

Idite u Settings -> Apps i provjerite instalirane aplikacije. Obrišite ili stopirajte one koje vam nisu potrebne.

Provjerite da li ste instalirali najnovije ažuriranje

Dobra praksa je da vam telefon uvek bude ažuriran, jer većina proizvođača kroz njih ispravlja greške i poboljšava stabilnost uređaja. Google takođe izdaje mjesečne bezbjednosne ispravke, koje su ključne jer nude ispravke za bezbjednosne ranjivosti. Iako možda ne vidite ogromnu razliku u cjelokupnom korisničkom iskustvu prilikom instaliranja bezbjednosne zakrpe, ona obično sadrže ispravke koji značajno poboljšavaju performanse vašeg telefona.

Da biste vidjeli da li je na vašem telefonu dostupno ažuriranje, kliknite na Settings -> About phone -> System update.

Instalirajte Lite verzije aplikacija

Ako koristite telefon sa ograničenom memorijom i skladištem, upotreba loše optimizovane aplikacije može izazvati puno frustracija. Facebook je savršen primjer za to, jer aplikacija ima tendenciju da bude spora čak i na potpuno novim telefonima. Ipak, Facebook ima Lite verziju svoje aplikacije koja radi podjednako dobro a koristi djelić resursa “velike” aplikacije. To nije sve. Tu su i, na primjer, Messenger Lite, Twitter Lite, Skype Lite, YouTube Go (i slične Google aplikacije sa nastavkom “Go”)…

Očistite početni ekran

Korišćenje lajv pozadina ima tendenciju da uspori rad, posebno ako koristite jeftiniji telefon. Ako primjetite kašnjenje prilikom prebacivanja između aplikacija ili kada napuštate aplikaciju da biste se vratili na početni ekran, pokušajte da se prebacite na statičku pozadinu.

Probajte drugi “launcher”

Iako mnogi proizvođači sada idu u pravcu pojednostavljivanja korisničkog interfejsa telefona, i dalje je UI često pretrpan i težak za korišćenje. Naročito u tome prednjače kineski proizvođači sa svojim interfejsima kakvi su EMUI i MIUI kod Huawei, odnosno Xiaomi telefona. Ipak, to se sve može zaobići prelaskom na druge launcher-e kao što su Nova Launcher i Action Launcher i koji omogućavaju prilagođavanje svakog aspekta korisničkog interfejsa.

Optimizujte bateriju

Ako primjetite da se baterija telefona troši brže nego obično, često su razlog aplikacije koje u pozadini rade i troše bateriju. U Settings -> Battery možete videti koje aplikacije posebno troše bateriju i zaustaviti ih klikom na Force stop. Još nešto, ako baterija na traje ni jedan dan, postarajte se da uvijek imate kod sebe eksternu bateriju.

Onemogućite “always-on” mod

Ekran koji je uvek uključen je svakako koristan jer možete vidjeti obavještenja bez potrebe da otključavate telefon, ali ova funkcija dolazi sa cijenom – trajanjem baterije. Ako vidite da se baterija troši brže nego što treba, isključivanje “always-on” ekrana može biti jednostavan način da se riješi problem.

Isključite Bluetooth kada nije potreban

Isključivanje Bluetooth-a omogućiće vam da produžite trajanje baterije. Razlika možda neće biti drastična, ali i to malo može biti od pomoći, pa ima smisla isključiti ga kada se ne koristi.

Ne instalirajte optimizatore baterije

Ovo može izgledati kontraintuitivno, ali većina aplikacija za “popravljanje” baterija ne vrijedi mnogo. Ovi programi ne rade ništa drugo od uklanjanja aplikacija koje se pokreću u pozadini i brisanja keša vašeg telefona, ali često po cijeni nametljivih oglasa, pa čak i malvera.