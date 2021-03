Arhitektonski studio ABIBOO, koji ima predstavništva širom svijeta, predstavio je planove prve naseobine na Marsu na kojoj će jedan od pet gradova čija se izgradnja planira na Crvenoj planeti - biti glavni grad Njua Siti, u kome će moći da živi 250.000 ljudi.

Izgradnja je planirana duž stijene u Tempe Mensu na Marsu i gradiće se vertikalno, umjesto horizontalno, u unutrašnjosti litice, kako bi se smanjio efekat atmosferskog pritiska i zračenja koje je za ljude smrtonosno.

Grad bi imao sva osnovna obilježja kao i gradovi na Zemlji, uključujući kancelarije, stanove, pa čak i zelene površine. Dizajn prostora zasnovan je na naučnim istraživanjima "Sonet netvorka" i Društva "Mars".

Studio ABIBOO je predstavio i izgled unutrašnjosti prostorija, a stijene će omogućiti svakom budućem stanovniku da živi u odvojenim prostorijama, ali i da ima pristupa drugim dijelovima grada namijenjenim za poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju energije.

Stanovnici će moći da se bave i stočarstvom jer je cilj ovog projekta da se izgradi samoodrživa civilizacija na površini Marsa koja može da preživi bez stalnog transporta namirnica sa Zemlje.

Alfredo Munjoz, osnivač ABIBOO-a, rekao je za Јuronjus da je neophodno obaviti brojne analize kako bi shvatili kakvi ih sve izazovi očekuju na Marsu.

- Moramo da se suočimo sa izazovima koje Mars postavlja, a jedan od njih je i gravitacija koja je za dvije trećine manja nego na Zemlji. Međutim, srećom, tu je ugljen-dioksid i voda na Marsu. Voda je velika prednost i omogućiće nam da imamo potreban materijal za izgradnju. Pomoću vode i ugljen-dioksida ćemo stvoriti ugljenik, a pomoću njega čelik. U suštini, ABIBOO planira da u izgradnji koristi samo materijale sa Marsa - navodi Munjoz.

Ljudi koji bi željeli da se nastane u ovom gradu na Marsu moraće ipak da to prepuste budućim generacijama, jer se predviđa da izgradnja započne tek 2054. godine. Useljenje će se najvjerovatnije dogoditi 2100, što je u skladu sa onim što je i Ilon Mask najavljivao, da se za njegovog života to neće dogoditi.

U budući Njua Siti će moći da se smjesti oko 250.000 ljudi, a ime mu potiče od mitološke kineske boginje Njue, koja je zaštitnica ljudi.

Što se tiče rekreacije, ljudi će moći da upražnjavaju iste aktivnosti kao i na Zemlji. Od sporta do kampovanja. Dolazak sa Zemlje na Mars će biti nezgodan, ali nije nemoguć.

Čarter-rakete za prevoz će kretati na svakih 26 mjeseci, a svako putovanje će trajati od jednog do tri mjeseca. Cijena karte u jednom pravcu za one koji bi da se presele na Mars iznosiće oko 300.000 dolara, ali ne mora da znači da se do 2100. godine i to neće promijeniti.