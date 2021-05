Juventus, Roma, Atalanta i Napoli potpisali ekskluzivni ugovor sa PES-om

Ovaj ugovor će dati maksimalna prava PES-u kada je u pitanju Atalanta u igri, što znači da neće morati da koriste lažne grbove ili imena. Sa druge strane, EA i FIFA su ostali bez svojih prava, što znači da će klub u igri imati izmišljeno ime, dresove, pa čak i grb.

„Izuzetno nam je drago što započinjemo partnerstvo sa Konamijem“, izjavio je izvršni direktor Atalante, Luka Berkazi. „Ovo predstavlja još jedan važan trenutak za Atalantu. Konami je međunarodna marka kojoj nije potrebno ikakvo predstavljanje. “

Italijanski klub je seriju Serije A završio na trećem mjestu i još jednom će predstavljati zemlju u UEFA Ligi šampiona. Iako se čini da EA nije toliko stalo do osiguranja ekskluzivnih poslova u Seriji A, kompanija i dalje ima 100% prava na Inter i Milan, šampiona i vicešampiona lige.

Dogovor o ekskluzivnosti između Konamija i Atalante takođe znači da će njeni igrači biti podvrgnuti kompletnom 3D skeniranju kako bi PES grafika bila što realnija. FIFA 22 će i dalje imati pravo da koristi prava imena igrača i njihova lica u svim režimima igre, kao što su Ultimate Team i Career Mode, ali će gotovo sigurno izgledati lošije od PES-a 2022.

Siamo entusiasti di annunciare @Konami quale nuovo Official Video Game Partner di #Atalanta! Benvenuti! 🤝

We’re excited to announce that #Konami has become Atalanta new Official Video Game Partner! Welcome! 🎮

👉 https://t.co/ArgrSldORx#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Soyjk8E6xj

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 26, 2021