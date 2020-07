"Јutjub" će besplatno ponuditi više od sto filmova

"Јutjub" će dodavati novi sadržaj svakog ponedjeljka do 31. augusta.

Više od 100 filmova i specijala će biti dio projekta "After School" iza kojeg stoji "Јutjub kids". Јedan od šefova "Јutjuba" Don Anderson, kazao je da servis želi pomoći roditeljima koji se istovremeno brinu za djecu, rade svoj posao od kuće zbog pandemije virusa korona te obavljaju svakodnevne obaveze. Cilj je pomoći roditeljima da lakše podnesu obaveze jer su djeca još uvijek kod kuće.

- Želimo vam pomoći visokokvalitetnim filmovima i specijalima koji će zabaviti vašu djecu, a i vi možete uživati s njima - saopšteno je iz "Јutjuba".

Kolekcija će uključivati naslove "Tayo the Litlle Bus", "Babi Shark and Pinkfonf", "The Wiggles", Masha And The Bear", "Oggy & the Cockroaches and Paddington Hair Love", kao i edukativne serijale, a dostupni će biti i potpuno novi filmovi i emisije.

Sadržaj će biti moguće pronaći svakog ponedjeljka u kategoriji Shows u narednih pet sedmica.