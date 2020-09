Jedna od najpopularnijih igara se gasi: Nakon 11 godina i više od 32 miliona igrača odlazi sa Fejsa

Igra, koju na Facebook stranicama prati gotovo 32 miliona ljudi objavila je svoj kraj.

U kratkom obavještenju Zynga, izdavač igre, objavio je da je suton FarmVille igre stigao i da će se igra ugasiti s posljednjim danom 2020. godine.

FarmVille funkcioniše preko Adobe Flash sistema, koji je odavno prevaziđen i napušten od mnogih zbog svojih loših svojstava i male bezbjednosti, a poslije mnogih internet stranica i kompanija i Facebook ukida Flash i prelazi na unaprijeđen i bezbjedan HTML i druge standarde.

Igra FarmVille će normalno funkcionisati do 17. novembra, nakon čega će početi gašenje igre dio po dio, a počeće se sa ukidanjem podrške za kupovinu i razmjenu dobara.

Nažalost, sav novac utrošen u igru neće biti moguće vratiti, a VIP članovi, koji su platili to članstvo ostaće bez nekog tipa nadoknade. Ipak, ako im do 31. decembra ističe VIP beneficija Zynga će im do tog datuma produžiti VIP članstvo (recimo, ako vam VIP članstvo ističe 1. oktobra ono će biti nastavljeno do posljednjeg dana rada igre).

Zynga će tako ugasiti jednu od najpopularnijih igara ikad, koja je pokrenuta još 2009. godine, kad ju je igralo najmanje 10 miliona ljudi ubrzo nakon pokretanja. Zynga je napravila nevjerovatan potez udruživanjem s Facebook platformom, koja je omogućila saradnju igračima i jednostavna formula održala se do danas. Igra je u doba najveće popularnosti imala više od 32 miliona igrača.

Kompanija je napomenula da će prestati da radi samo originalna igra FarmVille, pa će na drugim veb platformama ostati igrice i dalje FarmVille 2 Tropic Escape, FarmVille 2 Country Escape, FarmVille 2, a uskoro će stići i nova FarmVille 3 igra. Ipak, nijedna od ovih igara nije bila ni blizu popularna kao FarmVille.

Još jedna igra odlazi u muzej...