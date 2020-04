Istraživači stvorili elektronsku kožu koja će spasavati živote

Ova e-koža nanosi se direktno na vrh stvarne kože osobe. Napravljena je od mekog, savitljivog gumenog materijala u koji se mogu ugraditi senzori.

Ovi senzori mogu pratiti temperaturu, šećer u krvi i metaboličke nusprodukte.

Takođe, senzori mogu bilježiti i podatke o neuronskim signalima koji kontrolišu mišiće, a rade isključivo na stanicama iz biogoriva – ili da pojednostavimo, senzore pokreće znoj osobe koja ih nosi.

Our newest work on biofuel-powered electronic skin was published today in Science Robotics. A battery-free biofuel-powered e-skin can perform multiplexed wearable biosensing and Bluetooth communication for medical and robotic applications. @SciRobotics https://t.co/8BQEunO9O6

— Wei Gao (@gaowei2009) April 22, 2020