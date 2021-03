Instagram uvodi zanimljivu novu opciju

U pitanju je funkcija pod nazivom "Live Rooms", i ona dozvoljava do četvoro učesnika u "lajv video-pozivu", umjesto dosadašnja dva.

Kako poručuju iz ove društvene mreže, nadaju se da će Live Rooms podstaći korisnike da pokreću svoje podkaste, formiraju muzičke grupe ili se na neki način udružuju putem platforme.

Ne možemo, a da ne primjetimo sličnost koju Live Rooms dijeli sa sve popularnijom aplikacijom Clubhouse, osim što tamo nije neophodno uključiti kameru, dok Instagram i dalje to zahtijeva, piše B92.

Vjerovatno ovo i jeste način da se Facebook (vlasnik Instagrama) bori sa konkurencijom koju Clubhouse predstavlja, ili bar da pruži alternativu Android korisnicima zbog toga što je, bar za sada, Clubhouse dostupan samo za iOS, i to samo ukoliko vam neko pošalje pozivnicu.

Interesting move by @Instagram: live rooms mixes elements of live video with a community-oriented approach. It would be interesting to see if it can be developed further, with more people, in a way that's similar to @joinClubhouse and Twitter Spaces, but with video. pic.twitter.com/yy5LJeCc98

