Instagram konačno uvodi dugo čekanu opciju

Instagram na desktopu postoji, ali jedna opcija trenutno nije moguća – objavljivanje preko računara.

Na početku ste mogli samo da gledate objave drugih korisnika, pa je Instagram vremenom dodavao da možete da gledate storije, komentarišete i na kraju šaljete poruke.

Ostalo je još da uvedu mogućnost objavljivanja sa računara, što će uskoro i uraditi.

Korisnici će tako na računaru moći da rade sve što može da se radi i na aplikaciji, pa će na kraju ostati samo da se na desktopu razvije i search opcija, koja je odlična na aplikaciji.

Instagram trenutno testira najnoviju opciju koju ubacuje, ali još se ne zna kada će na naše računare stići mogućnost objavljivanja.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021