Imate Android telefon? Resetujte ga odmah

Kako bi uređaj radio bez smetnji i bagova, korisnici Androida bi trebalo da slede jednostavne savete.





Ako imate Android uređaj, zaustavite ono što trenutno radite i ponovo pokrenite svoj telefon ili tablet.

Iako to može izgledati kao varljivo jednostavan savet, isključivanje i ponovno uključivanje Android telefona svakog dana može donijeti stvarne koristi načinu rada vašeg uređaja. Kao što je objašnjeno u postu Android Central-a, ako ste primijetili da je vaš telefon odjednom počeo polako da radi, to može da riješi dobro staromodno ponovno pokretanje. To je zato što razlog zbog kojeg vaš telefon počinje da se guši može biti zbog Android aplikacija koje rade u pozadini.

Neke Android aplikacije moraju da imaju dio ili cio program koji radi "iza scene" da bi ostali povezani. A neke od ovih aplikacija su dizajnirane tako da mogu drugačije da rade sa verzijom Androida koju koristite, pa čak i sa brendom vašeg telefona.

Iako Google naporno radi na tome da aplikacije nastave da rade u različitim verzijama, problemi mogu nastati kada se aplikacija neko vrijeme nije ažurirala, ali se i dalje koristi.

To može dovesti do "curenja memorije" - pojave u kojoj određene aplikacije troše više memorije od one koja im je potrebna da bi pravilno radile.

Ako aplikacija koju ste instalirali na uređaju uzrokuje "curenje memorije", ovaj problem neće biti u potpunosti riješen ako se program ne ukloni ili ne popravi ažuriranjem.