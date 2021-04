Igra F1 2021 stiže na PlayStation, Xbox i PC u julu

F1 2021 će biti prva igra koju će Codemasters predstaviti otkako ga je kupio EA, a u prodaji se očekuje u julu.

EA je saopćio da igra F1 2021 biti dostupna za PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i S te Steam od 16. jula ove godine.

Takođe, ovo je važan datum za jer se radi o prvoj F1 igri iz kompanije EA još od 2003. godine kada se pojavio F1 Career Challenge. Uključivat će prošireni mod karijere s opcijom dva igrača. To znači da će se gameri moći udružiti s prijateljem ili se takmičiti međusobno online. EA nije otkrio da li će F1 2021 imati cross-play podršku.

Još jedan novi dio moda karijere je real-season start koji će omogućiti igraču da "uskoči" u akciju u bilo kojem trenutku stvarne F1 sezone sa stvarnim poretkom vozača i konstruktora.

F1 2021 donosi i story mod pod nazivom Braking Point. Ovaj mod se razvija već godinama, a podrazumijeva početak karijere u Formuli 2 i napredak do glamuroznog svijeta Formule 1. Gameri će iskustiti način života na stazi i izvan nje, rivalstva, emocije, posvećenost potrebnu za takmičenje na najvišem nivou i drugo.

Takođe, na raspolaganju će biti i tri nove potpuno besplatne staze.

Neki od poznatih aspekata igre će se vratiti, a među njima je My Team koji omogućava igraču da vodi svoj F1 tim. Također, vraća se i podijeljeni ekran za dva igrača, esports mogućnosti i opcije kraće sezone.

EA je kupio Codemasters u februaru za 1,2 milijardu dolara te je nadmašio kompaniju Take-Two Interacitive, no F1 2021 je bio u razvoju mnogo prije toga. Plan EA je da plasira najmanje jednu igru simulacija utrka godišnje, jer sada posjeduje Dirt, Grid i Project Cars franšize pored Need for Speeda i Burnouta.

Novi Need for Speed je odgođen za godinu dana kako bi se EA fokusirao na sljedeći Battlefield.