Huawei Freebuds 4i - Pristupačne slušalice "skupih" mogućnosti

Ukoliko vas interesuje noseća tehnologija u audio segmentu, sigurno se sjećate Huawei-jevih vodećih bežičnih slušalica sa aktivnim potiskivanjem buke (ANC), Freebuds Pro, koje su jedne od najboljih na tržištu. Sada vam donosimo još jedan proizvod u seriji, a u pitanju je pristupačniji model Freebuds 4i.

Stajling ovog modela je moderan i dopadljiv. Ima zaobljen oblik, sa ravnom površinom na poleđini zbog koje bi neko pomislio da podržava bežično punjenje. Međutim, to zaravnjenje je namijenjeno bezbjednom odlaganju kućišta. Sa bočne strane nalazi se dugme za uparivanje, a na dnu ima priključak za punjenje USB-C.

Kućište je manje od onih kod svoje starije braće, pa i jačeg modela Freebuds Pro, što je svakako plus. Zbog toga će nošenje ove kutijice za slušalice, kada ste u pokretu biti udobnije, a zaobljen oblik čini da lakše staju u džep. Štaviše, Freebuds 4i ima vrlo slične karakteristike sa kućištem od AirPods Pro slušalica, kompanije Apple. Pošto se otvori, vidimo da je dizajn slušalica poput kombinacije modela Freebuds 3i i Freebuds Pro. U poređenju sa Freebuds Pro, cjelokupan dizajn je zaobljen bez vidljivih uglova.

Svaka od slušalica je veoma laka, samo 5,5 grama. Napravljene su od kvalitetne plastike, sa silikonskim gumicama na vrhu. Komforne su za nošenje i ono što je posebno bitno, pogotovo ako se bavite sportskim aktivnostima - ne ispadaju lako.

Vizuelni dizajn je uredu, međutim pošto je ovo par bežičnih slušalica, više smo zainteresovani za zvuk. Sa lakoćom će ispratiti bilo koji muzički žanr. Bas je dovoljno masan da upotpuni zvuk, ali ne i previše da ostatak zvučne slike zapadne u drugi plan.

Visoke frekvencije su čiste i konstantne. Frekventni opseg ljudskog glasa ovde je igrao glavnu ulogu i to se odmah vidi. U svakom trenutku, pa i kada je sve pojačano do maksimuma, reči su jasne i razumljive, a zvučna slika ni u jednom momentu ne puca. To je i razumljivo imajući u vidu da sve više ljudi osim muzike, sluša sve popularnije podkaste i audio knjige.

Što se tiče povezivanja, nije bilo nikakvih problema. Iako smo za potrebe testa slušalice povezivali na telefon koji nije iz Huawei porodice, sve je radilo kako je zamišljeno uz podršku za Bluetooth 5.2 povezivanja.

Kako biste povezali slušalice sa telefonom. sve što je potrebno da uradite jeste pritisnete prilično diskretno dugme koje se nalazi sa leve strane slušalica i pošto se uređaj pojavi na vašem telefonu jednostavno dovršite uparivanje. Za sve vreme testiranja što je nešto manje od mesec dana, ni jednom nije pukla veza telefona sa slušalicama.

Na Freebuds 4i podržana je i jedna od mogućnosti koja je do skora bila rezervisana za skuplje uređaje - pauziranje sadržaja kada skinete jednu ili obe slušalice i nastavljanje sa konzumiranjem sadržaja kada ih vratite u uši - To se u praksi pokazalo kao veoma zgodno.

Za upotrebu su slušalice vrlo jednostavne - dvaput kliknite bilo koju od njih da biste puštali ili pauzirali muziku. Dugi pritisak na lijevu ili desnu, služi za prebacivanje između režima za aktivno poništavanje buke (ANC) i režima "svjesnosti" (eng. Awareness).

Funkcionalnosti za jedan dodir nema, što je u praksi dobro, jer će vam često dogoditi da slučajno dodirnete slušalice. Odziv slušalica je dobar, međutim ne postoji opcija za smanjivanje ili pojačavanje zvuka - što možda bude dodato u kasnijim ažuriranjima firmware-a. Svakako, opcije za kontrolu dodira možete prilagoditi u aplikaciji Huawei AI Life, kada god poželite.

Da biste iskoristili pun potencijal Huawei 4i slušalica, trebalo bi da preuzmete AI Life aplikaciju koja se osim Huawei prodavnice može naći i na Google Play Store-u, a možete je direktno preuzeti i putem QR koda iz uputstva koje dolazi u pakovanju.

Altivno potiskivanje buke je fenomenalna mogućnost koju ove slušalice poseduju. Uz ANC moći ćete da dok idete na posao ili šetate ulicama, izolujete zvukove automobila, kamiona i gomile drugih pješaka koji prolaze, i koncentrišete se na muziku ili podkast koji slušate. Najbolje radi sa visokim frekvencijama, dok se neke niže frekvencije nekad "provuku", što je i dalje impresivno u praksi, jer ukoliko se nađete u blizini ulice, graje ljudi ili na vjetru, potiskivanje buke vam može umnogome pomoći da jasnije čujete.

S druge strane, ukoliko vam je bitno da budete svjesni svoje okoline, tu je "Awareness mode", koji propušta te zvukove. dok i dalje slušate audio sadržaj.

Za samo polovinu cijene Freebuds Pro možete da imate njegovih 90% karakteristika, što je zaista nevjerovatno. Ukoliko tražite slušalice srednjeg ranga, koje štikliraju dosta različitih opcija, Huawei Freebuds 4i bi mogle da budu vaš izbor. Zbog svog elegantnog i kompaktnog dizajna, topla su preporuka i za ženske korisnike. A ako ste vlasnik Huawei telefona, ove slušalice su pun pogodak.