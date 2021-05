Helikopter Ingenuity nije uspio poletjeti četvrti put na Marsu

Helikopter Ingenuity, koji je američka svemirska agencija NASA poslala na Mars zajedno s roverom Perseverance, nije uspio obaviti četvrti planirani let.

Četvrti let je trebao biti pravi "trening" za helikopter Ingenuity, ali se to nije dogodilo. Letjelica teška 1,8 kg je trebala poletjeti iz kratera Jezero u četvrtak, no od toga nije bilo ništa jer se ingenuity nije vinuo u visinu.

NASA analizira uzrok ovog problema te namjerava pokušati ponovo.

Ingenuity je "štucnuo" i prije pokušaja prvog leta kada nije napravio tranziciju u mod letenja kao što je planirano. Tim koji stoji iza ovog projekta je promijenio komandnu sekvencu nakon čega je Ingenuity poletio na Marsu i tako ispisao historiju.

Isto rješenje bi trebalo biti efikasno u 85 posto slučajeva.

Ingenuity je sletio na Mars u utrobi rovera Perseverance 18. februara, a na tlu se našao 3. aprila kada su započele pripeme za letove. Dizajniran je kako bi se utvrdilo da li je zračno istraživanje moguće na Marsu.

Dosad je helikopter obavio tri leta, prvi 19., drugi 22. i treći 25. aprila. Tokom trećeg leta je prešao 100 metara i dostigao brzinu od 7,2 km/h. Taj let je trajao 80 sekundi.

Četvrti let je trebao pomjeriti granice, odnosno helikopter je trebao letjeti 266 m i dostići brzinu od 13 km/h, a dužina leta je planirana na 117 sekundi.

Ukupno je planirano obaviti pet letova tokom jednog mjeseca, jer se rover perseverance mora fokusirati na svoju misiju traženja znakova nekadašnjeg života i prikupljanja uzoraka za transport na Zemlju.