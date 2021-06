Google dramatično pravilo važi od danas; "Upozoreni ste"

Korisnici Gmail-a, Photos-a i Drive-a mjesecima su upozoravani na dramatične promjene svojih naloga, ali nova pravila konačno stupaju na snagu od 1. juna.

U poruci poslatoj korisnicima, Google je saopštio: "Pišemo vam kako bismo vas obavijestili da smo nedavno najavili nove smjernice za skladištenje Google naloga koji koriste Gmail, Google disk (uključujući Google dokumente, tabele, prezentacije, crteže, obrasce). ) i / ili Google slike koje nas usklađuju sa industrijskim praksama. Sav vaš sadržaj može biti uklonjen."

Sada, pre nego što počnete da ludite okolo u panici, sve dok redovno koristite svoj nalog, ove nove promene neće uticati na vas. Google uvodi te smjernice u pokušaju da svoje servere oslobodi računa i datoteka koji miruju nekoliko godina.

"Ako ste neaktivni dvije godine (24 mjeseca) u Gmail-u, na Disc-u ili u Fotografijama, možemo izbrisati sadržaj u proizvodima u kojima ste neaktivni. Ako premašite ograničenje skladišnog prostora za dvije godine, možda ćemo izbrišite svoj sadržaj na Gmail-u, Disc-u i Fotografijama", rekla je kompanija.

Druga stvar koju treba primijetiti je da nova pravila stupaju na snagu 1. juna 2021. što znači da se ništa neće brisati najmanje do 1. juna 2023. Ako već dugo niste dodirnuli svoje Fotografije za Gmail, Google će vas obavijestiti o broju puta prije nego što pritisnete dugme za brisanje, tako da korisnici ne bi trebalo da izgube nijedan sadržaj a da prethodno nisu čuli za to.

Pored toga što Google sada može da uklanja sadržaj, postoji još jedna velika promjena koja stupa na snagu. Do sada su korisnici Google fotografija mogli da otpremaju neograničen broj fotografija u oblak, a da za privilegiju ne moraju da plate ni centa.

Međutim, to se sve mijenja. Na nesreću, od 1. juna 2021. godine, sve fotografije - bez obzira na kvalitet koji prenosite - sada će pojesti tih 15 GB koje dolaze uz svaki nalog. Kada korisnici dostignu to ograničenje, moraće da plate da bi dodali više prostora za skladištenje putem Google-ove usluge One.