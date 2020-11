Francuska aktivirala 5G mrežu u devet velikih gradova

Pružaoci telekomunikacionih usluga očekuju da će trebati vremena da 5G tehnologija bude dostupna svima.

Kako je navedeno, uprkos svemu zvaničnicima je rečeno da ne troše vrijeme na izgradnju potrebne infrastrukture.

Lokalni mediji javljaju da je 5G mobilna mreža dostupna na područjima u kojima su telekomunikacione kompanije postavile 500 testnih antena i samo u devet velikih gradova Francuske.

Pružaoci telekomunikacionih usluga predložili su gotovo tri milijarde evra za omogućavanje frekvencija iako nisu očekivali ovakvo brzo usvajanje mreža.

Početkom novembra izvršni direktor Orangea, Stephane Richard, za francusku medijsku kuću RFI kazao je da će širenje 5G mreže biti spor proces.

