Firefox usporio? Postoji trik!

Ako vaš Mozillin pretraživač u nekom trenu počne zastajkivati, postoji nekolko potencijalnih uzroka koje je, na sreću, moguće savladati.





Prije nego što se bacimo na spašavanje vašeg omiljenog preglednika, molimo da provjerite imate li instaliranu najnoviju verziju odlaskom u izbornik Help > About Firefox. Najnovija verzija Firefoxa zajamčiće da privremeni bugovi ne uzrokuju poteškoće s brzinom rada.

Jedan od najboljih načina nadogradnje je – jednostavno gašenje aplikacije i ponovno pokretanje.

Ako imate laptop i nekoliko dana niste ugasili Firefox, moguće je da ste u međuvremenu dobili neku nadogradnju koju niste instalirali. Kako biste riješili ovaj problem, jednostavno ugasite aplikaciju i ponovno ju pokrenite. Nakon toga, za svaki slučaj, opet pokrenite računar.

Nakon što ste sve ovo napravili, provjerite je li problem riješen. Ako nije, bacite pogled na listu najčešćih simptoma.

Firefox se jako sporo učitava

Nakon što Firefox koristite jako dugo, mogu se pojaviti naznake usporavanja. Da biste ubrzali pokretanje aplikacije, kliknite na tipku menija u gornjem desnom kutu Firefoxa i birajte Options. Ako želite brže do izbornika, u traku za pretragu upišite about:preferences. U izborniku maknite kvačicu sa stavke Always check if Firefox is your default browser i nakon toga Firefox bi se trebao pokretati bar malo brže.

Nakon toga na vrhu liste maknite kvačicu sa rubrike za brzi povratak otvorenih kartica, odnosno Restore previous session. Ovo će zaustaviti Firefox prije nego što počne učitavati kartice koje ste zadnji put ostavili otvorenima, objašnjava Makeuseof.

Konačno, birajte karticu Home i pod Windows and Tabs birajte Blank Page, odnosno praznu stranicu. Umjesto da učita web stranicu koja piše u rubrici, Firefox će vam pri otvaranju prve kartice ponuditi prazni tab i time smanjiti potrebu za daljnjim učitavanjem.

Firefox troši previše procesora ili RAM-a

Nakon što ste dugo koristili Firefox, aplikacija ponekad "voli" progutati puno memorije i procesorske snage. Da biste otkrili razlog za usporavanje, prvo pokrenite Firefox u sigurnom modu rada, odnosno bez dodataka. Za pokretanje Safe Modea, uđite u izbornik i birajte Help > Restart With Add-ons Disabled.

Firefox će se ponovno pokrenuti i ponuditi vam dvije opcije – sigurni mod ili osvježenje Firefoxa. Birajte Safe Mode. Ukoliko aplikacija radi brže u Safe Modeu, problem se nalazi u dodacima. Da biste provjerili koji točno uzrokuje probleme, samo pokrenite ugrađeni menadžer zadataka (task manager) smješten u izborniku Help > Task Manager. Kao što je to slučaj sa Windows Task Managerom, ovdje ćete vidjeti koji dodatak troši najviše memorije. Nakon što ste otkrili glavnog krivca, deinstalirajte ga.

Naša omiljena metoda je gašenje svih dodataka i onda paljenje jednog za drugim i obraćanje pažnje na performanse. Ako naiđete na dodatak koji uzrokuje problem, kliknite na tri tačkice pored reda i birajte brisanje, odnosno Remove.

Dok ste u izborniku, bacite pogled i na karticu Plugins te provjerite troši li jedan od njih puno resursa te ga sukladno tome deaktivirajte izborom stavke Never Activate.

Za kraj, odite u karticu Themes i tamo birajte osnovnu temu za Firefox. Ako Safe Mode ne ubrzava rad, možda je problem u otvorenim karticama. Da biste riješili ovaj problem, instalirajte Auto Tab Discard koji automatski oslobađa resurse koje troši neaktivna kartica. Za kraj, smanjite broj otvorenih kartica.

Firefox je spor uprkos brzom hardveru

Firefox ponekad radi sporo uprkos jakom hardveru zato jer resursima pristupa konzervativno – na sreću, to možete promijeniti. Uđite u meni, odite u Options i pod General birajte Performance – maknite kvačicu sa "Use recommended performance settings" i vidjećete nekoliko dodatnih opcija. Sve dok imate dovoljno jaku grafičku karticu definitivno predlažemo da uključite "Use hardware acceleration when available". Nakon toga možete odrediti broj aktivnih procesa – ako imate manje memorije, smanjite broj.

Ako i nakon ovog naiđete na probleme sa sistemskim resursima, osigurajte da ste očistili i računar – manjak RAM-a ili previše aktivnih programa u pozadini, manjak prostora na disku i malware mogu dramatično ugroziti performanse unutar pretraživača.