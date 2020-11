Fejsbuk i Instagram će objaviti rezultate izbora u SAD putem notifikacija

Kompanija Fejsbuk planira objaviti pobjednika američkih predsjedničkih izbora putem svojih platformi Fejsbuk i Instagram.

Društvene mreže će objaviti ime pobjednika nakon što to učini većina medija. Kompanija će takođe označiti postove predsjedničkih kandidata i uvrstiti link na svoj informacijski centar za glasanje.

Kompanija planira objaviti ime pobjednika putem notifikacija u kojima će pisati “A Presidential Winner Has Been Projected — is the projected winner of the 2020 US Presidential Election”.

Fejsbuk će se u slučaju ove objave osloniti na većinu velikih medija kao što su Rojters, ABC Njuz, CBS Njuz, Fox Njuz, NBC Njuz, CNN i AP.

Na Fejsbuku je bilo mnogo nepreciznih tvrdnji o izborima, a prema riječima portparola kompanije Toma Rejnoldsa, efekt nije bio veliki. Društvena mreža poduzima dodatne privremene poteze kako bi se spriječilo širenje dezinformacija, prenosi Klix.

Fejsbuk je ranije blokirao sve političke reklame te “zamrznuo” njihovu prodaju prije samih izbora. Posebna pažnja je usmjerena na lažne tvrdnje o pobjedi. U četvrtak je ugašena grupa “Stop the Steal” (Zaustavite krađu) koju je činilo 300.000 ljudi, a blokirano je i nekoliko hashtaga povezanih s neutemeljenim tvrdnjama o izbornim prevarama.