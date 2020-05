Dostupan Messenger Rooms, Facebook odgovor na Zoom

Dugo najavljivani Messenger Rooms, Facebook-ov pokušaj da naklonost korisnika prema grupnim video pozivima preuzme od popularnog Zoom-a, sada je dostupan.



Svako može da kreira "sobu" u Messenger-u, ali samo korisnici iz Sjeverne Amerike za sada mogu da je pokrenu na Facebook-u. Uskoro će moći da se kreiraju i sobe na Instagramu i WhatsApp-u.

"WhatsApp i Messenger su već najpopularnije usluge video poziva na svijetu, ali za velike grupe većina video usluga dizajnirana je za rad, a ne za društvene interakcije", napisao je CEO Facebook-a Mark Zuckerberg u postu na svojoj stranici. Ne postoje vremenska ograničenja za četove (za razliku od nekih drugih aplikacija za grupne video pozive) i može da primi do 50 ljudi. Takođe postoje opcije kao što su AR filteri i virtualne pozadine.

Vaši prijatelji mogu da se pridruže privatnoj sobi kada podelite link sa njima ili je možete jednostavno otvoriti za sve vaše prijatelje i videti ko se priključuje. Ukoliko odlučite da objavite javno, pojaviće se na vrhu News Feed-a za cijelu mrežu vaših prijatelja, pa pripazite da to ne učinite slučajno. Rooms je takođe dostupan u grupama i na stranicama događaja. Korisnici će imati mogućnost zaključavanja soba da biste spriječili nepoželjna ubacivanja ili izbacili ljude iz grupnog razgovora.

Za priključivanje sobi neće biti potreban Facebook nalog – može da se priključi i putem browser-a takođe. Rooms možete aktivirati sa najnovijom verzijom mobilnih aplikacija Messenger i Facebook, kao i sa desktop Messenger aplikacijom i veb stranicom Facebook. Kompanija kaže da ne radi end-to-end enkripciju poziva, kao što radi na WhatsApp-u, ali kaže da neće gledati ili slušati pozive, baš kao što radi na Messenger-u, piše The Verge. Kompanija takođe savjetuje korisnike da prijave sobe u kojima se odvija nezakonito ponašanje.

Za obavljanje pojedinačnih poziva i video poziva ili grupnih i grupnih video poziva i dalje možete da koristite Messenger kao što ste to mogli ranije. Međutim sada, ako kliknete na odeljak People u Messenger-u, imaćete mogućnost da napravite sobu. Odatle možete da postavite parametre poput funkcije u sobi – "hanging out" ili "happy hour", između ostalih izbora, a postoji i prilagođena opcija – kao i kome je dozvoljen pristup. To možete učiniti i sa vrha Facebook News Feed-a u glavnoj aplikaciji, piše The Verge.