Došlo do masovnog curenja podataka sa FB, a među njima je i Zakerbergov broj telefona

Juče je objavljeno da se ogromna baza podataka koja sadrži 533 miliona korisnika može pronaći besplatno na internetu, a koja se prethodno nalazila na kriminalnim tržištima.

Baza uključuje imena, brojeve telefona, datume rođenja, emailove i bračne statuse, a, ironično, izgleda da su ovdje i Zakerbegovi podaci.

Istraživač kibernetičke sigurnosti Dejv Voker je napisao da je Zakerbergov broj objavljen te se našalio: "Ako se novinari trude dobiti izjavu of Facebooka, možda samo trebaju nazvati ovaj broj?"

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak - the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.

If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU

— Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021