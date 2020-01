Direktor "Epla" u 2019. zaradio 125 miliona dolara

Izvršni direktor "Epla" Tim Kuk u 2019. godini imao je godišnju platu u iznosu od tri miliona američkih dolara, to stoji u službenim dokumentima koje je kompanija predala poreskim vlastima SAD.

Povrh plate, Kuk je tokom prošlih dvanaest mjeseci zaradio i novčane bonuse temeljene na rezultatima, i to u iznosu od 7,7 miliona dolara.

Kao vodeća osoba "Epla" morao je tokom godine mnogo i da putuje, a njegova putovanja i lična sigurnost koštali su kompaniju dodatnih oko 800.000 dolara, pa je ukupno Tim Kuk od "Epla" primio, u raznim oblicima, 11,6 miliona dolara u novcu i drugim troškovima. To je 26 odsto manje nego godinu prije, kada je ukupno bio plaćen s 15,7 miliona dolara.

Uzrok ovom padu ukupne zarade leži u nešto slabijoj finansijskoj situaciji "Epla" tokom 2018. godine. Naime, kompanija je u 2018. godini premašila svoje prodajne ciljeve za 100 odsto, što je Kuku osiguralo 12 miliona dolara bonusa. U 2019. ciljevi su premašeni za "samo" 28 odsto, što je prevedeno u 7,67 miliona dolara bonusa za tog direktora.

No, da ne biste mislili da Kuk mora da živi od "mizernih" 11 miliona dolara, tu je i dugoročna šema bonusa koji se "Eplovim" menadžerima redovno isplaćuju kroz deonice. Na temelju toga na Kukovo ime je prošle godine dospjelo dodatnih 113 miliona dolara u dionicama – pa je on ukupno od svoje kompanije u 2019. godini zaradio 125 miliona dolara. I to je oko osam odsto manje nego u 2018., kada mu je zarada iznosila 136 miliona dolara.

