Brend Redmi je objavio nekoliko detalja o svom nadolazećem smartphoneu.

Redmi će predstaviti novi smartphone namijenjen gejmerima 27. aprila, koji će biti dio Redmi K40 porodice. Zvanično ime uređaja će biti Xiaomi Redmi K40 Game Enhanced Vision te dolazi s nekoliko razlika u odnosu na ostatak K40 porodice.

Novi uređaj ima drugačiji dizajn kamere, zadržana su dva velika sočiva, ali je tu i treća velika kamera u sredini tako da praznog kruga nema, prenosi klix.ba.

Oko kamera će biti LED prstenovi koji če svijetliti kada je Game Mode aktivan.

Ovaj mod će se aktivirati pomoću fizičkog dugmeta koje je pozicionirano do okidača za kameru. To vjerovatno znači da su dugmad za kontrolu glasnoće premještena na lijevu stranu, no ne treba biti iznenađenje ni ako sva dugmad budu na istoj strani.