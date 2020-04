Arktički morski led nestaje krajem decenije?

Ovo će rezultirati katastrofalnim, novim uslovima za većinu života na Zemlji, piše na Twitteru novinar i klimatski aktivista Ben Si.

​Iako klimatski modeli pokazuju da će Arktik tokom leta od 2023-2049. biti bez leda (pri čemu jedna projekcija najavljuje 2034. kao vjerovatniju), naučnici primećuju da satelitski snimci sugerišu da bi se to moglo desiti prije nego što se predviđa.

Još jedan nedavni rad potvrđuje da je ljetnji nestanak arktičkog morskog leda predviđen između 2020. i 2049.

"Do kraja vijeka pa nadalje, teško je smisliti bilo šta globalno važnije", kažu naučnici.

