Anonimni programer postavio više od 500 lekcija za programiranje

Ako želite da, bez prethodnog predznanja, počnete da učite neke programske jezike, kao što su HTML, CSS ili Python, ali i mnoge druge veštine i znanja koja su tražena u IT indsutriji, nepoznati autor sa naših prostora, koji želi da zadrži anonimnost, nesebično dijeli svoje znanje na kanalu WebDevPro.

Do sad su snimljeni video serijali za OpenBSD, HTML, Python, C++, Linksys, MySQL, JavaScript, Django, PHP, Bootstrap 4, uz to i nekoliko kraćih sadržaja u istim ili povezanim kategorijama.

Svaki serijal sadrži epizode sinhronizovane na engleski jezik, sa fokusom na određeni segment iz pomenutih oblasti, u prosječnom trajanju od pet do deset minuta. U ovom trenutku najviše materijala snimljeno je za JavaScript, Python i CSS.

Baza besplatnih materijala za razvoj digitalnih veština i znanja na internet je sve veća, podsjeća Startit.

Na svom sajtu ta organizacije je nedavno objavila 16 besplatnih čuvenog MIT univerziteta, a nešto ranije i Harvardove besplatne kurseve, koji u ovom trenutku imaju više od dva miliona polaznika. Osim toga, u njihovoj bazi može se naći veliki broj besplatnih kurseva i udžbenika iz različitih IT oblasti.

