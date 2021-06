Efikasni načini da se izvinite voljenoj osobi

Ponekad zaista nije lako reći – izvini.

Još češće "izvini" nije dovoljno, jer kao što i sami znate djela su uvijek moćnija od riječi. I mada niko ne voli da se izvinjava, ponekad je to potrebno kako bi veza mogla dalje da se nastavi. Kada shvatite da zbog nečeg niste bili u pravu i da je potrebno da se izvinite voljenoj osobi, nekoliko stvari treba pri tom da imate na umu, kako bi izvinjenje bilo efikasno i što je najvažnije – uvaženo.

Budite iskreni

Svako izvinjenje se uvijek lakše prihvati kada dolazi iz srca i kada je osobi zaista žao zbog onog što je rekla ili uradila. Ako vas osoba sa kojom ste u vezi dovoljno poznaje, ona će znati u kojoj ste mjeri iskreni i to će se odraziti na efekt vašeg izvinjenja. Njemu će biti dovoljno da vas pogleda i da shvati da li zaista mislite ono što govorite. S toga pri izvinjavanju nastojte da budete što je moguće iskreniji.

Pojednostavite izvinjenje

Znate i sami da žene lakše i bolje barataju sa riječima. Njihovi monolozi znaju da idu u nedogled, ali to nije ono što je potrebno kada želite da se zbog svog postupka izvinite svojoj voljnoj osobi. Ne komplikujte izvinjenje. Pobrinite se da sažmete u nekoliko riječi cijelu stvar kako bi on lakše shvatio šta mu poručujete. Vjerujte nam na riječ, on će vam biti zahvalan do neba što ste zaobišli uobičajeni način.

Ne koristite riječ "ali "

Ako pri svom izvinjenju budete koristili riječ “ali”, treba da znate da se to neće dobro završili. Žene su sposobne da kažu izvini, ali redovno nakon toga dodaju to čuveno “ali”. Ono služi zapravo kao opravdanje za njihov postupak, što automatski negira njihovo nastojanje da kažu – izvini. Riječ “ali” briše sve pozitivno što ste htjeli da kažete riječju – izvini.

Ne pretvarajete izvinjenje u novu svađu

Zapamtite šta je vaša misija, i ne dozvolite sebi da se vaše izvinjenje pretvori u još jednu raspravu. Ponekad se dešava da izvinjenje, ponovo dovodi do pokretanja teme koja je uzrokova svađu. Da biste to izbjegli jednostavno recite da vam je žao, i budite spremni da pokrenete neku drugu temu.