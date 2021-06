Zašto ni poslije 4 godine nije krenula proizvodnja Mercedesa-AMG ONE?

Mercedes radi na prvom hiperautomobilu sopstvene proizvodnje. To će biti ekstremna “mašina” sa preko hiljadu konjskih snaga i tehnologijom preuzetom iz tima koji se takmiči u seriji Formule 1. Da li treba podsjećati da je upravo ova ekipa čak sedam puta u nizu osvajala titulu za najboljeg konstruktora, za šta postoje šanse da se ponovi, ako se Mercedes istakne i 2021. godine.

Međutim, ne može se reći da im s modelom ONE ide baš sve glatko i prema zamislima. Naprotiv, inženjeri se muče s tim kako da riješe, na oko ne tako veliki problem, što je već očigledno jer je hiperautomobil trebalo da se zakotrlja s proizvodnih traka još prije oko godinu dana, ali se to nije dogodilo. Razlog se krije u činjenici da na korektan način treba podesiti pogonski sklop, kako bi i nivo zagađenja vazduha ostao u prihvatljivim granicama.

Kada motor bolida Formule 1 radi na leru, ili u leru (kako vam volja), obrtomer pokazuje da se koljenasto vratilo vrti na 5 hiljada obrtaja u minutu. Međutim, za vozila kojima je dozvoljeno kretanje po javnom drumu, vrijednost bi trebalo da bude oko 1.200 rpm, a sve iz nužde da se ostane u okviru emisionih granica. Tako i inženjerski tim angažovan na razvoju modela Mercedesa-AMG ONE mora da obezbijedi da bude ispunjen ovaj uslov, prije dobijanja zelenog svjetla za “masovnu” proizvodnju.

Dok model ONE ne bude spreman, najsnažniji model marke ostaje Mercedes-AMG GT Black Series. On koristi V8 motor koji isporučuje monstruoznih 730 konjskih snaga uz 800 Nm maksimalnog obrtnog momenta.

Da se vratimo mi na našeg glavnog, pa prije bi se reklo anti-junaka ove priče. Posjeduje termalni motor zapremine 1,6 litara, koji je integrisan u hibridni turbo sistem, što uključujue i četiri električna motora i inovativan sistem rekuperacije energije. Svi agregati u zbiru obezbjeđuju 1.006 konjskih snaga što je dovoljno da hiperautomobil ubrza od 0 do 100 km/h za manje od tri sekunde, dok mu do 200 km/h treba 6 sekundi. Najviša brzina je elektronski ograničena na 350 km/h. ONE će posjedovati sedmostepeni automatski mjenjač.

Dakle, pogonski sklop spada u kategoriju PHEV, pa onda valja u opisima obavezno i dodati činjenicu da bešumna autonomija vozila dostiže skromnih 25 kilometara.

Ukupno je planirano da se izradi samo 275 primjeraka koji su već rasprodati po cijeni od 2,75 miliona evra (i to bez poreza na dodatu vrijednost). Podatak o tome da su svi, inače koliko vidimo još uvijek imaginarni primjerci razgrabljeni, nije zvanično potvrđena od strane uprave Daimlera.