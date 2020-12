Vozite dizelaša? Onda na ovo morate da obratite posebnu pažnju!

Kada se u DPF-u nakupi dovoljna količina čestica čađi tada dolazi do njihovog programiranog sagorijevanja, ali tu postoji problem...

Svi filteri čestica čađi (DPF - Diesel particulate filter) na vozilima sa savremenim dizel motorima funkcionišu na isti način: sakupljaju sitne čestice čađi koje nastaju kao posljedica sagorijevanja dizel goriva u motorima.

Kada se u filterima nakupi dovoljna količina čestica, u njima dolazi do programiranog sagorijevanja čađi. To je automatizovani proces koji se odvija tokom vožnje povećanjem temperature izduvnih gasova na ulazu u filter, čime se spaljuju čestice nataložene u njemu.

Do ovog samosagorijevanja u DPF-u dolazi tokom kontinuirane vožnje u trajanju od 15 do 20 minuta, pri 2.500 obrtaja u minutu.

Međitm, važno je znati da se vlasnicima dizelaša preporučuje da izbjegavaju česta putovanja kraća od 20-ak kilometara, kako bi se izbjeglo zagušenje filtera čađi. Naime, tokom kraćih vožnji proces sagorevanja čestica čađi ne može da se aktivira.

A ako dođe do zagušenja, uključiće se signalna lampica na instrument tabli automobila. A u tom slučaju ne preostaje ništa drugo nego servis.

Kada se lapica upali, to je znak da automobil "ne može da diše", pa ga nije ni preporučljivo paliti. Eventualno je moguće samo ga odvesti do najbližeg servisa, koji će izvršiti regeneraciju, odnosno čišćenje filtera.

Čišćenje filtera nipošto nije preporučljivo izbegavati, prije svega zbog toga što je i do 10 puta jeftinije od zamjene DPF-a do koje mora doći ukoliko on postane potpuno neupotrebljiv.

(Telegraf.rs)