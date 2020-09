Volkswagenov motor 1.9 SDI – za njega milion pređenih kilometara nije problem

Možda zvuči pomalo pretjerano, ali ozbiljno – u ovom se motoru ništa ne kvari. Međutim, motor može prestati raditi ispravno kad se pumpa za ubrizgavanje goriva potpuno prirodno istroši. Ovo je jedina komponenta koja može zakazati, ali…

Kilometraža u iznosu od 500 do 700 hiljada pređenih kilometara nije rijetkost. Postoje čak i primjerci koji su prevezli milion kilometara, iako je zapravo kilometražu automobila s ovim dizelašom ispod haube danas teško dokumentovati.

Koja je tajna visoke izdržljivosti ovog motora?

Jednostavnost i mali napor

Ako pogledate konstrukciju motora 1.9 SDI, iako dolazi iz ’90-ih godina proteklog vijeka, podsjeća na motore iz ’80-ih, a temelji se na još starijem motoru, koji je nosio oznaku 1.9 D.

Oznaka SDI je skraćenica za Suction Diesel Injection (Saugdiesel Direkt Einspritzung), što jednostavno znači da govorimo o atmosferskom dizelskom motoru sa direktnim ubrizgavanjem.

Taj motor nije imao turbopunjač, ni filter za čestice, ni skupu elektroniku, a umjesto lanca, za prenos je korišten zupčasti remen.

To je bio (proizvodio se do 2008. godine) motor sa 4 cilindra, radne zapremine 1.896 ccm, koji je dolazio u verzijama sa 64 KS (47 kW) i 125 Nm obtrnog momenta, koji se ugrađivao u Volkswagen Polo Mk3, Volkswagen Polo Classic, Volkswagen Golf Mk3, Volkswagen Caddy Typ 9U/9K, SEAT Inca, Škoda Octavia (Mk1), Škoda Fabia, Volkswagen Bora i Volkswagen Jetta, kao i sa 68 KS (50 kW) i 133 Nm obtrnog momenta (Volkswagen Golf Mk4, Volkswagen Caddy, Seat Ibiza, Seat Inca, Seat León Mk1 (1M), Škoda Octavia (Mk1) i Volkswagen Bora).

Za napajanje gorivom korištena je rotaciona pumpa Bosch VP37 (VerteilerPumpe), a osnovna svojstva tog motora bile su ekonomičnost i pouzdanost

Napor motora toliko je nizak da čak i kada je papučica gasa bila pritisnuta do poda, motor nije bio propterećen, ali nije nudio ni pristojne performanse. Automobilima sa ovim motorom bilo je potrebno 15 do 20 za ubrzanje od 0 do 100 km/h. Zbog toga je mjenjač kod motora 1.9 TDI imao drugačije stepene prenosa. Ovdje treba spomenuti da je mjenjač povezan s ovim motorom imao problem sa zakovicama na diferencijalu. Najpopularniji 1.9 SDI motori nosily su oznake AEY, ASY i AQM, rjeđe AGP.

1,9 SDI i 1,9 TDI – razlike

Osim nedostatka snage, glavna razlika između TDI i SDI motora je mjerač protoka, koji se u TDI često kvario, a u SDI nije.

Dozu goriva izračunavao je senzor pritiska (tlaka) koji se nalazio u usisnom razvodniku ili regulatoru. Papučica za gas je bila povezena na elektronski sistem, pa je elektronika na osnovu podatka o pritisku zraka izračunavala dozu goriva. SDI je atmosferski motor, tako da nema potrebe za mjeračem protoka.

Manje značajne razlike su: veći kompresioni odnos od 19,5:1 i bregsato vratilo sa oštrijim bregovima i usisni razvodnik. U osnovi, SDI I TDI motori su međusobno vrlo slični, a najveća razlika je u snazi.

Rad motora 1.9 SDI

Što se tiče operativnih troškova, u slučaju SDI motora oni su puno niži nego kod TDI. Razlog tome je nedostatak turbopunjača, dvostrukog zamajca i mjerača protoka. Tajming za pokretanje bregastog vratila je isti kao u motoru 1.9 TDI sa 90 i 110 KS (preporučuje se zamjena remena svakih 90 hiljada km).

Servis motora svodi se na zamjenu ulja (sintetičko!) i filtrira svakih 15 hiljada km. Ponekad je potrebno zamijeniti grijače, a nakon više godina rada i velike kilometraže, postoji problem s njihovim odvrtanjem. Očito, to nije nedostatak motora, pogotovo jer je isti problem zapažen kod drugih, čak i mnogo modernijih motora.

– Na tržištu postoji mnogo dijelova i zamjena za SDI motore, što znači da servisna usluga nije problematična I da se gotov svaka servisna se radionica može nositi s njim.

Povećani troškovi mogu nastati zbog trošenja i potrebe za popravkom pumpe za ubrizgavanje . To je popularno Boschevo rješenje, tako da regeneracija pumpe nije veliki problem. Takođe možete kupiti rabljenu, premda na tržištu nema puno takvih pumpi – one se jednostavno rijetko kvare. Znakovi trošenja pumpe su pad snage, povećana potrošnja i neravnomjeran rad motora.

Kome je namijenjen SDI motor?

SDI motor može se preporučiti nezahtjevnim vozačima kojima treba jeftin automobil, ali na štetu performansi i niske radne kulture.

U stvari, svaki automobil s ovim motorom je “prljav”, a njegova “radna kultura” je kao kod starog traktora. Motor se ne zagrijava prebrzo pa zimi neće zagrijavati kabinu na kratkim udaljenostima. Međutim, kratke udaljenosti mu ne smetaju (kao TDI), ako se ulje redovno mijenja.

Prije svega, motor SDI je za ljude koji traže ekonomičan i jeftin automobil za vožnju gradom i na kratka putovanja (vožnja do posla, vožnja djece do škole itd.). Magarac za pokrivanje rute od A do B, od koje se ništa drugo ne traži.

– Vozači automobila s motorom 1.9 SDI ne moraju se brinuti zbog kvarova DPF filtra koji su posljedica gradske uporabe, jer ga jednostavno nema, kao ni turbopunjača i složene elektronike.

Vrijedno je napomenuti da u automobilima B segmenta (Polo, Ibiza, Fabia) ovaj motor ima bolje performanse – manje troši i bolje ubrzava, pa je potrošnja goriva od 4 do 6 l/100 km.

Obično korisnici u prosjeku troše oko 5 l/100 km. Neki kažu da je pretjecanje s takvim motorom opasno – u tome ima istine, jer su međuubrzanja ispod svake kritike za moderan automobile.

Automobili s opisanim motorom vrlo su jeftini. Takođe nisu previše popularni zbog svoje loše dinamike. Pri kupovini treba obratiti pažnju na opremu – mnogi modeli sa SDI motorom nemaju klima uređaj.

Na kraju, potrebno je napomenuti da su SDI motori bili dostupni iI sa manjom random zapreminom – 1.7 SDI, sa 1.716 ccm, 60 KS i 115 Nm (Volkswagen Polo, Volkswagen Lupo, Seat Arosa), a Volkswagen Caddy se nudio i sa motorm 2.0 SDI (1.968 ccm, 68 KS, 140 NM), a dok je bio u proizvodnom program kamion Volkswagen LT, mogao se naći sa atmosferskim 5-cilindarskim motorom 2.5 SDI (2.461 ccm, 75 KS, 160 Nm).

Takođe, SDI motor pokretao je ne samo automobile, mogao se naći kao stacionarni industrijski motor u verzijama sa 30 kW I 40 kW, te kao nautički motor (za čamce – marine izvedba) sa 29, 37 i 44 kW.

(Automobili.ba)