Video: Najbrži Audi RS7 na svijetu ima 962 KS

Jedan od najboljih tunera kad su modeli Volkswagen Grupe u pitanju svakako je tvrtka HGP, a njihov najnoviji uradak dokazuje taj status.

Naime, u današnjem videu donosimo vam uvid u najbrži Audi RS7 na svijetu koji iz 4-litrenog twin-turbo benzinca V8 izvlači čak 962 KS i 1250 Nm. Koliko su te brojke impresivne najbolje ilustrira usporedba s tvorničkim podacima. Naime, Audi RS7 u standardnom formatu raspolaže sa 600 KS i 800 Nm. No, i to je dovoljno za paprene performanse pa do 100 km/h ubrzava za svega 3,6 sekundi.

Opsežna lista modifikacija koje je odradio HGP rezultirala je time da se ovaj Audi RS7 do stotke katapultira za svega 2,8 sekundi, od 100 km/h do 200 km/h potrebno mu je 5,5 sekundi, a ubrzanje ne posustaje sve do 363 km/h.

Spektakularne performanse imaju istu takvu cijenu. Naime, ovaj automobil košta oko 200.000 eura, odnosno oko 90.000 eura više od najjeftinijeg Audija RS7.