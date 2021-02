Učite na tuđim greškama: Sa ledenom kišom nema šale, najbolje je ostati kod kuće

Naime, SAD je ovih dana zahvatio ledeni talas koji je dospio i do južnih saveznih država čiji stanovnici nisu naviknuti na snijeg i zaleđene puteve.

I dok je u slučaju snjega opasnost od leda na putu vidljiva, ledena kiša može da zavara jer ostavlja teško uočljiv tanak sloj leda.

To je na svojoj koži najbolje osjetio vozač kamioneta Ford F-150 kada je masivni pik-ap poče da klizi bočno niz padinu. Kako nije imao nikakvu kontrolu nad vozilom, preostalo mu je samo da se nada da će se kamionet zaustaviti prije nego što udari u neko drugo vozilo ili prepreku.

Na sreću, nakon nekih 130 metara, pik-ap se zaustavio, a vozač je za CNN izjavio da je pošao po kćerku koja je bila kod drugarice.

Dok se isparkiravao sa prilaza ispred svoje kuće nije primjetio da je kolovoz na ulici zaleđen, a kada je to shvatio, već je bilo kasno.

SLICK STREETS: Home security footage shows a pickup truck sliding down an icy road in Tennessee almost immediately after backing out of the driveway. https://t.co/KU38SM32om pic.twitter.com/lmOlTdxudM

