Tesla i zvanično ulazi na rusko tržište

Ilon Mask je potvrdio da će Tesla uskoro početi da prodaje svoje automobile i u Rusiji.

Američka marka je trebalo da počne da posluje u Rusiji još 2016. godine, ali se to na kraju nije dogodilo. No, Ilon Mask je govoreći ruskoj online konferenciji New Knowledge objavio da će Tesla i zvanično stupiti na rusko tržište, ali nije precizirao kada će se to dogoditi.

Mask je potrvdio da će nakon toga ovaj brend početi sa isporukama vozila i u druge susedne zemlje, poput Kazahstana, te da su zainteresovani da dalje prošire svoju prodajnu mrežu. Milijarder je kazao da Tesla između ostalih država razmatra i Rusiju kao lokaciju za proizvodnju svojih automobila odnosno za formiranje nove fabrike.

Podsetimo, ova marka trenutno gradi dva pogona – jedan u Nemačkoj, gde će se montirati Model 3 i Model Y za evropske kupce, dok se u saveznoj državi Teksas u SAD stvara druga fabrika, odakle će između ostalih vozila dolaziti i Cybertruck.

Teslinih automobila, naravno, već ima u Rusiji. Oni su u tu zemlju uvezeni iz inostranstva, najčešće iz Evrope ili SAD. Prema zvaničnim podacima, tokom prethodne godine u Rusiji je indeksiran 221 novi četvorotočkaš ovog brenda. Od toga više polovina otpada na ujedno i najpopularnije vozilo koje proizvodi Tesla – Model 3 sa 110 registracija u najvećoj zemlji na svetu tokom turbulentne 2020. godine.

AutoRepublika