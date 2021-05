Stigla je nova Škoda Fabija!

Češki proizvođač automobila predstavio je četrvrtu generaciju modela iz B segmenta.

Godinama unazad Fabia je jedan od stubova prodaje Škode u Evropi. Fabia je (uz Citigo) do sada imala ulogu uvodnog modela u gami brenda iz Mlade Boleslav, a Škoda želi da to tako i ostane. U prevodu to znači da je jedan od ciljeva bio da gradski hečbek ostane u pristupačnom rejonu kada se govori o cijeni.

Tomas Šefer, šef češke marke, kazao je da sa četvrtom generacijom Fabije počinje nova era u dugoj istoriji Škode. Šefer je naglasio da će Fabia ostati model namenjen širokim narodnim masama. Maleni hečbek imaće početnu cijenu u većini evropskih zemalja nižu od 14.000 evra.

Ovakav potez daje smisao i drugim odlukama Škode, kao što je prije svega nedostatak elektrifikacije. Mada beneficijarna povodom emisije štetnih gasova, ona donosi i vrlo skupe komponente što diže cijenu kompletnog vozila za samog proizvođača, što svakako Škodi nije bio cilj.

Češka marka navodi da nova Fabia dolazi opremljena sa svetlosnim grupama koje su izvedene u LED tehnologiji, što daje novom hečbeku dodatan šmek. Uopšteno, predstavljeni model je atraktivniji od prethodnika, ali dizajn je i dalje evolucija onoga što smo mogli videti kod treće iteracije. Posebna pažnja posvećena je aerodinamici, tako nova Fabia ima najbolji rezultat u klasi od 0,28 cd kada je riječ koeficijentu otpora vazduha.

Nova Fabia prešla je na MQB A0 platformu koju koristi veliki broj bratskih vozila iz čitave Volkswagen grupacije. Ova arhitektura nudi manju masu i više prostora za četvrtu iteraciju Škodinog mališana, koji više i nije tako mali.

Hečbek je značajno porastao naspram prethodnika. Dug je 4.107 mm, širok 1.780, visok 1.460 mm, dok međuosovinsko rastojanje iznosi 2.564 mm. Poslednji podatak je vrlo bitan jer predstavlja uvećanje od 94 mm naspram nekadašnjeg modela, što se posebno odrazilo na ponudu prostora na zadnjoj klupi.

Kada je riječ o enterijeru, ovde se da primetiti mali deja vu, jer je kabina vrlo slična onome što se da videti kod nove Octavije. Ispred vozača je dvokraki volan sa nekolicinom tastera, dok ulogu instrumentalne table tumači ekran od 10,2 inča. To je ipak deo opcionala, jer i nova Fabia u bazičnom trimu dolazi sa analognim “cajgerima”.

Na vrh centralne konzole postavljen je novi displej osjetljiv na dodir za upravljanje informativno-zabavnim sistemom. Dijagonala istog iznosi 6,8 inča, no opcionalno je dostupan i veći od 9,2 cola. Česi su rešili da zadrže fizičke prekidače i tastere na centralnoj konzoli, što se definitivno pokazalo kao praktičnije rešenje od raznih “naprednih” opcija.

Škoda navodi i da je prvi put kod Fabije omogućen dvozonski klima uređaj, što je do sada bilo rezervisano za modele iz viših klasa. Uopšteno, Česi tvrde da su podigli kvalitet upotrebljenih materijala u kabini, i ističu da su na vrhu armaturne table upotrebili mekanu plastiku, što do sada nije bio slučaj sa Fabijom.

Što se tiče palete motora, informacije o njoj dobili smo još prije tri mjeseca. Nova Fabia osloniće se isključivo na benzinske agregate. Uvodna pogonska jedinica je 1,0-litarski atmosferski trocilindraš koji nudi skromnih 65 ks i 95 Nm, potom slijedi nešto snažnija verzija istog motora sa 80 ks i 95 Nm.

Zatim, tu je 1,0-litarski trocilindarski turbo motor u dva izdanja. Slabija varijanta raspolaže sa 95 ks i 175 Nm i uparena je sa šestostepenim manuelnim mjenjačem. Snažnija opcija oslanja se na 110 ks i 200 Nm, i nudi opciono DSG transmisiju.

Kruna ponude je 1,5 TSI, odnosno agregat sa četiri redno postavljena cilindra što je malo ko očekivao u ponudi kod nove Fabije. Ova pogonska jedinica nudiće vozaču na raspolaganje 150 ks i 250 Nm i snaga će se na točkove slati putem sedmostepene DSG transmisije. 1,5 TSI opremljen je tehnologijom koja mu omogućava da “ugasi” dva cilindra kada to nije neophodno, sve zarad uštede goriva.

I na tehnološkom planu nova Fabia je otišla korak dalje u odnosu na nekadašnji model, pogotovo na polju aktivnih i pasivnih bezbednosnih sistema. Škoda navodi da su po prvi put kod njenog modela iz B segmenta ponuđeni tzv. Travel Assist i Park Assist. Prvi kombinuje nekolicinu sistema i u suštini omogućava poluautonomnu vožnju na auto-putu, jer vozač i dalje mora držati ruke na upravljaču.

Potonji sistem predstavlja svojevrsnu pomoć pri parkiranju, gdje takođe može u potpunosti preuzeti upravljanje vozilom, ukoliko vozač to dozvoli. Nova Fabia dolazi i sa drugim naprednim tehnološkim “čudima” poput sistema za prepoznavanje saobraćajnih znakova, kao i već uobičajenim AEB-om.

Škoda nema nameru da odustane od svoje Simply Clever mantre, te četvrta generacija Fabije nudi nekoliko vrlo interesantnih i praktičnih rješenja. Pored kišobrana u vratima, tu su i posebni džepovi na poleđini prednjih sjedišta za mobilne telefone, potom posebni držači za kartice i novčiće u pregratku za rukavice, kao i USB utičnica locirana iza centralnog ogledala. Ovaj priključak namijenjen je za napajanje kamera za snimanje saobraćaja.

Brend iz Mlade Boleslav ima velika očekivanja od nove Fabije. Pozicionirana je tako da cjenovno bude daleko pristupačnija od konkurencije iz Francuske, nudi daleko više prostora u kabini od većine rivala, dok su nova rješenja u dizajnu namijenjena da budu privlačnija mlađoj populaciji. Pored toga, Škoda će tražiti uspjeh sa novom Fabijom i van Evrope, a kao ključna tačka mogla bi se javiti Indija…