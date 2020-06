Šta morate znati prije nego se odlučite za chip tuning?

Jeste li već čuli za chip tuning? Ako niste, pravo je vrijeme da konačno nešto i naučite o ovom pojmu. Chip tuning označava jedinicu za elektronsku kontrolu koja se stavlja u vozila, a znači da će ono imati bolje performanse, bilo da se radi o tome da dobije više snage, manju emisiju štetnih gasova ili bolju efikasnost goriva.

Uopšteno gledajući, vozila koja imaju chip tuning osjetljivija su na kvalitet goriva te ih se na vrijeme treba servisirati. Prvi put su se pojavili u vozilima sedamdesetih godina prošlog vijeka. Chip tuning zapravo je sistem kojim se mogu u motoru kontrolisati razne operacije, prije svega injektiranje goriva u sistem i paljenje, a uz to još niz akcija kao što su regulacija brzine, zatvaranje i otvaranje raznih ventila, ubrzanja (na turbo mašinama), itd. U globalu gledano, chip tuning sistem najčešće se stavlja u vozila kako bi se povećala snaga i obrtni moment motora (za nekih 25 posto) te kako bi se smanjila potrošnja goriva od 15 pa do 20 posto.

Chip tuning znači da se u memoriji upravljačkog uređaja na motoru mijenjaju fabrički parametri koji se vežu uz moment paljenja, količinu goriva i pritisak kojim se puni turbina. Postupak ugradnje može trajati od svega 45 minuta pa do 4 sata ili više, a zavisi koliko je komplikovan sistem ubrizgavanja i upravljački uređaj motora. Postoji nekoliko vrsta tuninga – optimum tuning, eco tuning, power tuning, box tuning.

Kada govorimo o optimum tuningu, radi se o najjednostavnijem i najjeftinijem postupku ugradnje chip tuninga kojim se vozilu daje još snage. Najbolje rezultate imaju obični benzinci i dizeli jer im se poboljšavaju performanse i do 25 posto. Ova vrsta chip tuninga znači da su performanse optimalno bolje i to nema nikakvog lošeg uticaja na motor.

Eco tuning poboljšava performanse samo turbo dizel motora i ugrađuje se na vozila koja prelaze veoma mnogo kilometara. Kod ove vrste tuninga povećava se okretni moment motora do najviše 10 posto i to pri nižim okretajima, a u isto vrijeme se smanjuje potrošnja samog vozila do najviše 20 posto. Važno je napomenuti da se ne smanjuje snaga motora kod ove vrste chip tuninga.

Power tuning usmjeren je u cijelosti na snagu motora, odnosno izvlači snagu motora do njegovog optimuma, nekad se može povećati i za vrtoglavih 40 posto. Budući se ide do krajnjih granica, može se smanjiti vijek motora na automobilu, posebno kod turbo motora.

Box tuning označava posebni modul koji se ugrađuje u vozilo te dolazi s posebnim adapterom koji je poseban za svako vozilo. Radi se zapravo o običnoj premosnici kojom se poboljšavaju performanse automobila, a ne oštećuje se motor. Zapravo je veoma sličan sistem kao kod optimum tuninga.

Dakle, možemo zaključiti da chip tuning u optimalnom slučaju može poboljšati performanse motora te u isto vrijeme smanjiti potrošnju. Međutim, treba se raspitati i informisati kada se radi o konkretnom tipu vozila jer chip tuning nema isti uticaj na sve vrste vozila, odnosno zavisi radi li se o običnom dizelašu ili benzincu ili možda o turbo mašini te o automobilu na plin. Na nekim vozilima, naime, chip tuning može djelovati kao doping na čovjeka, znači poboljšat će performanse u određenom vremenskom intervalu, ali će u isto vrijeme naštetiti motoru te na duže staze to nikako nije dobro rješenje. Ponekad je bolje novac koji se misli uložiti u chip tuning uložiti u redovno servisiranje vozila jer se dugoročno više isplati. Stoga, kada se radi o ovoj inovaciji na vozilu, svakako dobro razmislite i posavjetujte se sa svojim automehaničarom.