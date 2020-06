Šta je DPF filter odnosno FAP filter i čemu služi?

DPF je kratica za Diesel Particulate Filter, odnosno radi se o filter čestici koja je u proizvodnji automobila obavezna od 2009. godine, mada je neki proizvođači na svojim vozilima imaju i godinama ranije.

Kao što mu i samo ime kaže, radi se o filteru koji je namijenjen dizelskim motorima, a postao je standardna komponenta kako bi vozila ispunila Euro 5 standard. Naime, potrebno je smanjiti emisije štetnih gasova koje se emitiraju sagorijevanjem dizela za čak i do 80 posto.

DPF filter pripada u sistem za smanjenje štetnih gasova i u sistem izbacivanja štetnih gasova iz vozila te mu je funkcija da zarobljava čestice čađi koje bi se inače ispustile iz automobila. Svaki filter, kako bi dobro radio i vršio optimalno filtriranje, potrebno je redovno čistiti kako ne bi došlo do zagušenja motora. U slučaju DPF filtera, proces čišćenja naziva se regeneracija, a izvodi se tako da se pod visokim temperaturama tretira sakupljena čađ te se na taj način pretvori u malu količinu pepela koja se odbaci iz sistema.

U praksi postoje dvije vrste regeneracije, pasivna i aktivna. Pasivna se odvija u samom automobilu kada se temperatura digne na određene vrijednosti, a čestice čađi krenu same gorjeti. Međutim, nema kod svih vozila mogućnosti da se stvori ovakav režim vožnje pa je iz tog razloga izumljena aktivna regeneracija. Kod aktivne regeneracije, kontrolna jedinica motora, ECU (Engine Control Unit) preuzima kontrolu nad procesom regeneracije. On djeluje kada čađ u sistemu dostigne određenu vrijednost, odnosno od 45 posto pa na dalje i tada pokreće ubrizgavanje kako bi se povećala temperatura u izduvnom sistemu te se tako pokrenula regeneracija. Međutim, ovo se može odvijati kod stabilne vožnje, a ukoliko je vožnja stani – kreni, proces će se zaustaviti te će se upaliti signalna lampica koje će dojaviti kako je filter djelimično začepljen.

Dakle, možemo zaključiti kako se zbog ovog filtera mnogi vlasnici limenih ljubimaca obraćaju svojim automehaničarima i ovlaštenim servisima budući se javljaju problemi kod pokretanja procesa regeneracije. Naime, regeneracija se može obaviti kod automehaničara, a takođe je može obaviti i sam vozač, samo je bitno da pri tome ispuni nekoliko uslova i da zna kako ju neće moći obaviti za vrijeme gradske vožnje.

Dakle, ako sami želite pokrenuti regeneraciju DPF filtera, trebate napraviti sljedeće – vrijednosti filtera moraju biti ispod normalne, vozilo se kojih 15 do 20 minuta mora kretati minimalnom brzinom od 60 kilometara na sat i ne smije padati ispod nje te broj okretaja na motoru mora biti minimalno 3,000 i ne smije padati ispod tog broja. Ako su ovi uslovi zadovoljeni, pokrenuće se regeneracija ovog filtera te ju tako možete obaviti i sami.

Ukoliko se konstantno ignoriše lampica DPF filtera, njegova zapušenost može doseći i visokih 75 posto te se može upaliti i lampica koja javlja grešku na motoru, a takođe može doći i do većih kvarova na samom motoru ukoliko se dugo ignoriše problem.

Uz sve ovo treba znati da skraćenica DPF u sebi već sadrži riječ ‘filter’ tako da, kada mi kažemo DPF filter zapravo ponavljamo ‘filter’ dva puta. Osim toga, kod nas se više koristi francuska skraćenica za taj dio, a glasi FAP.

Životni vijek DPF-a ili FAP-a, kako god ga zvali, jednak je životnom vijeku automobila ukoliko se o njemu dobro brinemo. Međutim, ako ga trebamo promijeniti, to može postati veoma skupa investicija te može koštati i kao polovina vrijednosti automobila. Stoga je redovna regeneracija ovog filtera nešto što vaše vozilo sigurno treba, bilo da to radi vaš automehaničar ili vi. A budući da on smanjuje izbacivanje kancerogenih čestica u atmosferu, korak je koji svakako trebamo učiniti u pozitivnom smjeru.

Izvor: Silux.hr