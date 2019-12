Škoda u naletu – ovako će izgledati nova Fabia

Glavni adut u kompaktnoj klasi će se na tržištu pojaviti 2021. godine, a britanski Auto Express nudi nam prvi uvid u to kako će izgledati.

Aktuelna generacija Fabije na tržištu je od 2014. godine, a četvrto izdanje se seli na novu platformu koja nudi atraktivniji izgled i savremene tehnologije i moderne pogone.

Kao što je slučaj sa svim Škodinim modelima, i Fabia će da dijeli osnovu sa "braćom" iz redova drugih brendova VW grupe – VW Polom, Audijem A1 i Seat Ibizom, koji su bazirani na MQB A0 platformi.

Što se tiče izgleda, Fabia će dobiti širi trag, istaknutija krila, moderne LED farove i zadnja svetla, te najnoviji Škodinu dizajnersku liniju inspirisanu kristalima.

