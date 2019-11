Savjeti za miran zimski san dvotočkaša

Zimska sezona uskoro počinje. Zimske gume su obavezne od 15.11. Vlasnici dvotočkaša, međutim, koriste svaki lijep dan da se provozaju i tako produže sezonu. Najuporniji neće odustati od motora ni kad počne zima, ali je čini se veći broj onih koji će svoje ljubimce ipak napustiti do proljeća. RTS je provjeravao šta je sve potrebno da bi se motoru obezbijedio miran zimski san.

Uz dobru opremu nema zime, pa tako ni odvajanja od motora. To je, kaže Ana Radžić, njen recept. Savjet je da pred hladnije vreme svaki vlasnik dvotočkaša provjeri opšte zdravlje svog ljubimca.

Prvo i osnovno što svaki vlasnik motora treba da uradi pred zimu je da za svog ljubimca obezbijedi garažu, da motor bude u zatvorenom prostoru i u prostoru gdje ima jako malo temperaturnih oscilacija.

"Sledeća stavka je dobro pranje motora, zato što insekti, prljavština tokom zime oksidiraju i mogu da oštete farbu ili lak, tako da, dobro pranje sušenje lanca i podmazivanje – to je nešto prvo što moramo da uradimo", navodi Radžićeva.

Sljedeće o čemu treba da se povede računa, jeste akumulator. Ukoliko je u planu vožnja, najbolje je da ostane u motoru.

Radžićeva kaže da, ukoliko je napolju snijeg ili ukoliko su jake kiše ili jak minus, onda treba barem na svakih dvije nedelje upaliti motor u leru, ostaviti neko vrijeme da radi, da se akumulator osvježi.

"Ukoliko se motor ne vozi tokom cele zime, onda bi bilo idealno da se akumulator skine da se napuni do kraja i da se drži negde – idealno bi bilo na sobnoj temperaturi", savjetuje Radžićeva.

Na Zapadu vlasnici dvotočkaša uglavnom mijenjaju sve tečnosti u motoru na kraju sezone, dok se kod nas to ostavlja za početak.

"Ne bi bilo loše da se podmetnu letvice ispod točkova i da se točkovi na svakih, recimo dve nedelje, okreću kako bi se ravnomerno raspoređivao taj pritisak i ne bi došlo do deformacije", objašnjava Radžićeva.

Svaki početak i kraj sezone nose puno nesreća. Kako bi se spriječile, potreban je dodatni oprez i poštovanje saobraćajnih propisa.

"Ne oblačimo se da bi dobro izgledali, već da bi bili zaštićeni"

Ana Redžić kaže da je bitno imati opremu koja je što uočljivija.

"Ne oblačimo se da bi dobro izgledali na motoru, već da bi bili zaštićeni u slučaju pada. Ne mora to sve da se slaže, ne mora da to sve bude crno, što je drečavija, uočljivija oprema to je bezbednija, pogotovo zimi, dan kratko traje, često su neke izmaglice, i onda je bolje da imamo onu fluorescentnu opremu kako bi nas vozači automobila videli", ističe Redžićeva.

Za sve one koji nemaju gdje sa svojim motorima ili skuterima tokom zimskog perioda, muke može da olakša zimovnik za motocikle.

Tako će smještaj dvotočkaša biti obezbijeđen u prostoru za održavanje akumulatora, a to košta oko 10 evra mjesečno.