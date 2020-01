Prolaznici rukama podigli SUV da oslobode ženu

Kako je preneo NY post, jedna ženska osoba doživela je nezgodu i bila je zaglavljena ispod automobila u Njujorku, prenosi B92.

Slučajni prolaznici su se okupili kako bi pomogli ženi da izađe i rukama podizali Mercedesov SUV kako bi joj dali dovoljno prostora da se izvuče.

Sve to je zabilježeno kamerom i okačeno na Twitter, gdje se jasno može vidjeti kako ljudi pritrčavaju i podižu automobil.

"Kako sam prilazio raskrsnici vidio sam grupu ljudi kako opkružuje, a potom i podiže automobil. Sve se desilo nestvarno brzo", rekao je jedan od slučajnih prolaznika.

Žena je u svjesnom stanju prevezena u bolnicu, ali njeno stanje je i dalje nepoznato iako se isprva saznalo da nije životno ugrožena.

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k

— help how do i change this (@colbydroscher) January 26, 2020