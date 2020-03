Poznate ličnosti kojima je Ferrari zabranio kupovinu njegovih automobila

S novcem se mogu kupiti mnoge stvari, ali ne i sreća.., da imate pristup u Ferrari VIP klub. Ipak, ovo ne važi za svakoga, već za "odabrane".

Vožnja Ferrarija je više pitanje životnog stila nego samog iskustva za volanom. Italijanski proizvođač je uspostavio striktna (i relativno tajna) pravila kada je riječ o posjedovanju njegovih vozila, kojih se pridržava čak i pod pritiskom. U današnje vrijeme, kada se automobilske marke utrkuju ne bi li se dodvorile poznatim ličnostima i "influenserima", Ferrari nije ljubitelj takve prakse.

"Vi ne posjedujete Ferrari, Ferrari posjeduje vas", jedna je od krilatica koje ćete čuti kada god se potegne priča o "Cavallino Rampanteu". Razlog je taj što italijanski proizvođač pažljivo bira svoje klijente, i dalje se držeći principa da, koliko god njegovi automobili bili dobri, ljudi koji ih voze su isto tako važni za ukupni imidž marke.

S tim u vezi, ukoliko Ferrari (navodno) nešto mrzi iz dna duše, to je pretjerano samoljublje, promocija samog sebe (posebno ukoliko su u sve to uključeni njegovi automobili) i vulgarnost. Smatra se da neke poznate ličnosti imaju doživotnu "zabranu" zbog nekih od navedenih razloga, dok su drugi odbijeni iz nekih drugih. Da vidimo kome to Ferrari nije želio ili ne želi da proda neku od svojih kreacija.

Odricanje od odgovornosti: dobar deo procesa kupovine Ferrarija predstavlja tajnu između potencijalnog kupca, prodavca i "glavešina", koji odlučuju da li je kandidat vrijedan jednog takvog superautomobila. Iz tog razloga, ono što slijedi se djelimično odnosi na glasine, djelimično na urbane legende i dijelom na činjenice.

Deadmau5

Ovaj muzičar je možda jedna od ličnosti koje su se najviše pojavljivale u medijima vezano za Ferrari i na kraju – izgubila. Godine 2013., Deadmau5 je svoj Ferrari 458 Spider presvukao Nyan Cat temom. On je dodao neke posebne oznake i patosnice, preimenovavši automobil u "Purrari". Uz to, iskoristio je sve moguće automobilske događaje da prikazuje svoje "djelo".

Ferrari je notorno poznat po tome što ne dozvoljava značajnije modifikacije na svojim automobilima, tako da je bio krajnje uvrijeđen "Purrarijem".

Pismo o prekidu i odustajanju saradnje je poslato i šta god da je sadržalo, bilo je dovoljno da Deadmau5 proda automobil takav kakav je. On je tvrdio da je uklonio foliju prije toga, ali se to ispostavilo neistinitim nekoliko godina kasnije, kada se vozilo ponovo pojavilo na tržištu, po značajnom popustu, ali i dalje s "Nyan the Cat" na sebi.

Sa sigurnošću možemo reći da Deadmau5 više nikada neće priuštiti novi Ferrari.

Dejvid Li

Dok je slučaj Deadmaua5 bio provlačen kroz medije, s Dejvidom Lijem su stvari bile drugačije, u najmanju ruku nečuvene i teške za razumijevanje. Ovaj milioner, inače vlasnik "Hing Wa Lee Jewelers" imperije, takođe je strastveni kolekcionar automobila, koji je uložio više od 50 miliona dolara u neke od najrjeđih i najljepših četvorotočkaša na svijetu. Među njima su i brojni Ferrariji, neki kupljeni novi, iz fabrike, dok su drugi restaurirani klasici. Međutim, nijedna od limitiranih edicija nije kupljena nova.

Pokušavajući da uđe na VIP listu za Ferrarijeve superautomobile iz ograničenih serija, Li je čak pohađao školu vožnje italijanske marke, posjetio fabriku i uspostavio čvrste veze s lokalnim Ferrarijevim prodavcem, što su tri radnje neophodne da biste bili uopšte razmotreni za eventualnog vlasnika nekog modela iz limitirane serije. Međutim, Ferrari ga konstantno odbija, mada on insistira na tome da će nastaviti da pokušava dokle god bude mogao.

Tyga

Za one kojima rep muzika nije bliska, Tyga je najpoznatiji po dvije stvari: ljubavi koju gaji prema superautomobilima i vezi s reality show zvezdom, Kajli Džener. U redu, tu je i njegova nemogućnost da plati za superautomobile koje iznajmljuje. U jednom momentu, ovaj treći "fenomen" je nadvladao prva dva, tako da je postao predmet podsmijeha, zbog toga što je pretjerao u promociji samog sebe koju zapravo ne može da priušti.

Tyga voli Ferrarije ali ne i da plaća za njih.

U izvjesnom trenutku, Tyga je morao da vrati nekoliko automobila, uključujući Ferrari 458 Spider iz 2012. i Rolls-Royce Ghost iz iste godine. Kao da to nije bio dovoljan razlog za sramotu, obje kompanije su ga tužile jer je odbio da isplati dugovanja.

Da li ćemo ga ikada ponovo vidjeti za volanom nekog Ferrarija? Teško.

Kris Heris

Ukoliko krenete u duel s "propetim konjem", očekujte kopita. Trkački vozač, automobilski novinar i TV voditelj, Kris Heris je krenuo u "boks meč" s Ferrarijem 2011., napisavši priču kako italijanska marka optimizuje demo automobile da bi bila sigurna da se oni maksimalno dobro pokažu u testiranjima prestižnih auto-magazina.

Neko bi mogao da kaže da su takva priča i istraživanje u skladu s novinarskim pozivom, ali je Ferrari odlučno odbacio Herisove tvrdnje. Pored toga, izbacio ga je s liste novinara koji su imali tu privilegiju da testiraju Ferrari na nekoliko godina. Čak, navodno je dobio doživotnu zabranu na kupovinu novog Ferrarija.

Preston Hen

Bivši trkač i preduzetnik, Preston Hen je takođe bio vlasnik jedne od najvećih automobilskih kolekcija na svijetu i jednog od najskupljih auotmobila na planeti. Ironija je da se radilo o Ferrariju, i to 275 GTB/C s brojem šasije No. 6885, vrijednom preko 80 miliona dolara. Međutim, kada je aplicirao za LaFerrari Apertu iz limitirane serije, odbijen je.

Hen je zatim tužio Ferrari za narušavanje reputacije, rekavši da po Italijanima nije bio vrijedan Aperte (čovjek je čak u ponudu uključio ček od milion dolara unapred), zatraživši u ime odštete 75.000 dolara. Godine 2016., godinu dana prije nego što će preminuti, Hen je odustao od tužbe jer je dobio informaciju da nema trunku šanse da pobjedi u parnici. On je želio da tuži Ferrari za nešto drugo, ali nikada nije dobio šansu za to.

U ostale slavne ličnosti koje se nalaze na Ferrarijevoj "crnoj listi", ubrajajaju se i Nikolas Kejdž i Flojd Mejveder Jr., glumac zbog finansijskih teškoća, a bokser zbog svoje "navike" da nijedan automobil ne zadrži u vlasništvu duže od nekoliko mjeseci, koje inače kupuje da bi se hvalisao.

Tu su i reality show zvijezde, Kim Kardašijan i Blek Čajna, Kim zbog toga što je dobila Ferrari kao svadbeni poklon 2011. od poznatog finansijskog prevaranta u bjekstvu, a Čajna zbog farbanja jednog Ferrarija u "Barbie" ružičasto i stavljanja crvenih točkova na drugi.

Nema šta, sama „elita“, u kojoj je i Džastin Biber, koji je zabranu dobio jer je nekako uspio da "izgubi" svoj plavi Ferrari 458 Italia, nakon noćnog izlaska. Jednom od njegovih saradnika je bilo potrebno tri nedelje da ga locira. Naravno, mediji su jedva dočekali ovako nešto…

Takođe, 50 Cent je izazvao Ferrarijev gnev zbog toga što je na Instagramu prozivao italijanskog proizvođača što njegov 488 nije hteo da startuje zbog "mrtvog" akumulatora. Reper je automobil nazvao "je…m kvarljivom robom", što se naravno nimalo nije svidjelo ekipi u Maranelu.

(AutoRepublika)