Ovo trebate znati o zamjeni sijalica na automobilu

Nikada se ne zna kada će neka sijalica na vozilu pregorjeti. Može to biti u pola noći baš dok prelazite neku cestu koja vodi kroz šumu. I šta onda?

Nemate druge nego promijeniti sijalicu jer bez oba svjetla u mrklom mraku postaćete posve izgubljeni. Ako to i nije priča kao ova koju smo naveli, u gradovima i naseljenim mjestima svjetlo na vozilu još je važnije jer znači sigurnost. Ako imate samo jedno svjetlo na vozilu možete biti slabije vidljivi vozilima iz suprotnog smjera ili onih koja voze iza vas, zavisno je li vam otišlo prednje ili zadnje svjetlo, a takođe drugim učesnicima u saobraćaju se može učiniti motocikl, a ne automobil. I zamislite što je tu sve moguće samo zato jer vam jedno svjetlo ne radi. Zato je najbolje stati na prikladno mjesto uz cestu i promijeniti sijalicu.

Kod nekih je vozila to mačji kašalj, a kod drugih ipak nešto što više nalikuje na visoku fiziku nego isključivo na manualni, mehanički dio posla. Naime, neka vozila imaju na svojim prednjim i zadnjim svjetlima teško dostupne sijalice pa zapravo trebamo imati dosta iskustva kako bismo uspjeli zamijenili sijalicu. Zato je najbolji savjet koji vam možemo dati sljedeći – naučite kako se mijenja sijalica na vašem vozilu onda kada vam to nije neophodno, odnosno dok vam je vozilo parkirano u garaži ili dvorištu. Jedino tako ćete znati promijeniti sijalicu onda kada to bude trebalo.

Za početak, provjerite imate li rezervnu sijalicu u kutiji u svom gepeku. To je obično dio obavezne opreme za automobil, ali nije loše s vremena na vrijeme provjeriti kakvo je stanje i da se slučajno nije što potrgalo. Uvijek je dobro dokupiti nove sijalice i imati ih u rezervi jer nikada ne znamo kad će nam zatrebati. Takođe, dobro je imati više sijalica za određeno svjetlo na automobilu jer se može dogoditi i da nova žarulja ne radi pa da je možemo zamijeniti drugom. Uz ovo, striktno se držite modela i jačina sijalica za vaš tip automobila. Često se, nažalost, po našim cestama događa da vlasnici u stilu crtića ‘A je to’ stavljaju neodgovarajuće sijalice pa se na kraju dobiju prejaka svjetla koja jako iritiraju druge vozače.

Nakon toga provjerite kako doći do sijalice. U nekim vozilima postoje drugačiji sistemi dolaženja do sijalice. Na primjer kod nekih postoji tek uzak otvor pa zapravo trebate imati veoma usku i malenu ruku da skinete sijalicu i stavite novu. Kod nekih se može skinuti staklo pa računajte da će vam za taj posao trebati i odgovarajući šrafcigeri. Kako bilo, svaki model automobila ima neki svoj, pomalo specifičan način mijenjanja sijalica pa je svakako dobro da se prije s tim upoznate kako ne bi došlo da iznenađenja na cesti, kada vam je to najmanje potrebno.

Prilikom montiranja sijalice pripazite da je dovoljno stegnete, a takođe i da nije prejako stegnuta kako ne bi došlo do pucanja ili drugih oštećenja. Prava mjera je najbolji odgovor za ovo.

Pripremite se da je do sijalica na nekim automobilima najlakše doći u čučećem položaju pa je to takođe nešto što treba uzeti u obzir. Neke sijalice takođe imaju i gumenu zaštitu koju je potrebno skinuti kako bi se uopšte moglo pristupiti sijalici. Takođe, kod nekih marki vozila potrebno je i točkove zakrenuti u lijevu ili desnu stranu, s obzirom na to koje se prednje svjetlo mijenja, a sve kako bi se lakše pristupilo sijalici.

Ali, ako baš ne ide ili ako ste se malo preplašili ovim pričama, opet postoji rješenje. U najgorem slučaju možete otići svom automehaničaru koju će vam promijeniti sijalicu i za to vam neće naplatiti mnogo, često neće naplatiti ništa. I svi sretni!

Izvor: Silux.hr