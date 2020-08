Ovo su ključni savjeti za štednju goriva tokom vožnje automobilom

Jeste li znali da se potrošnja goriva može smanjiti i za u prosjeku 30 posto (a nekada i više!) tokom vožnje, ukoliko se, naravno pridržavate određenih pravila? Tokom godine ovo može utjecati na manju potrošnju novca koja se mjeri u stotinama maraka što zaista, priznaćete, nije mala ušteda.

Osim toga, ako ste ekološki osviješteni, znajte da način vožnje koji smanjuje potrošnju goriva ujedno smanjuje i emisiju štetnih plinova, prije svega ugljen dioksida. Dakle, kako voziti i pri tome štediti gorivo?

Zaboravite na agresivnu vožnju – nagli start i naglo stiskanje po kočnici može povećati potrošnju goriva za visokih 40 posto. Osim toga, testovi su pokazali da ovakva vrsta vožnje smanjuje vrijeme putovanja za svega 4 posto, tako da su vremenske uštede gotovo nikakve, a potrošnja goriva znatno veća. Uz ovo, ovakvom vožnjom se pet puta povećava emisija štetnih gasova! Najbolje je lagano započinjati vožnju i isto tako lagano kočiti. Zanimljivo je da se u gradskoj vožnji oko 50 posto energije na automobilu koristi za ubrzavanje.

Poštujte znakove – osim što je vožnja kako sugerišu saobraćajni znakovi znatno sigurnija za sve učesnike u saobraćaju, takođe i štedi gorivo. Kada bismo svi poštovali ograničenja brzine u naseljima, ali i na ostalim putevima i autoputevima, znatno bismo uštedjeli na potrošnji goriva. Na primjer – ako na cesti na kojoj je ograničenje brzine 90 km/h vozite 120 km/h, potrošnja goriva je veća za 20 posto.

Ne ostavljajte vozilo u leru – ostavljanje vozila u leru, osim kada se čeka na semaforu ili u sličnim situacijama, doista je bespotrebno te itekako povećava potrošnju goriva. Ako se zaustavljate i stojite duže od 30 sekundi, svakako ugasite motor automobila, nemojte ga ostaviti upaljenog. Kada je zima, nemojte grijati motor duže od 30 sekundi jer za to nema potrebe, posebno ako ste vlasnik automobila novije proizvodnje.

Provjerite gume

Gume koje nisu pravilno napumpane, povećavaju potrošnju goriva u prosjeku za 6 posto. Najbolje je gume provjeriti jednom mjesečno i to kada je vozilo ‘hladno’, dakle kada nije voženo duže od pola sata ili dalje od 2 kilometra. Naime, pritisak u gumama pada zbog trošenja guma u vožnji, a takođe se mijenja i zbog vanjske temperature. Najbolje je ako pritisak u gumama možete provjeriti sami ili kod vulkanizera jer se mjerači na benzinskim pumpama često koriste i mogu davati pogrešne vrijednosti.

Izaberite pravu brzinu

Prelazak iz brzine u brzinu trebao bi biti lagan i bez prevelikog dodavanja gasa, jednako kao i bez prevelikog kočenja kada se radi o smanjivanju brzine. Vožnja u preniskoj brzini s obzirom na broj obrtaja pojačava potrošnju goriva jednako kao i prevelika brzina na brdovitom terenu.

Smanjite klimu

Ovo je posebno važno ako imate vozilo starije proizvodnje. Klima u gradskoj vožnji može povećati potrošnju za visokih 10 posto. Stoga, ukoliko nije previše vruće, razmislite o korištenju ventilatora sa zrakom ili otvaranjem prozora prije nego pritisnete čarobno dugme za paljenje klime. U novim automobilima zbog klime nema neke veće potrošnje goriva.

Pazite kakve gume stavljate

Možda vam se sviđaju široke sportske gume i silno ih želite na svom automobilu? Razmislite još jednom jer – što je veća površina gume, dakle što je šira, to je i veća potrošnja goriva na automobilu. Stoga uz to kakav je pritisak zraka u gumama, treba paziti i na to kakve su gume, želite li veće uštede goriva.

Uz sve ovo trebate znati i sljedeće:

Pobacajte iz automobila sve što vam ne treba – dodatna težina na automobilu povećava potrošnju goriva pa tako težina od 50 kilograma povećava potrošnju za oko 2 posto.

Vozilo redovno servisirajte – neusklađeni dijelovi na motoru mogu povećati potrošnju goriva za visokih 50 posto. Ovo dakle nije mala stavka i stoga treba uvijek provjeravati stanje u motoru, bilo da to radite sami ili umjesto vas to obavlja automehaničar.

Parkirajte u sjeni – ako ostavite automobil na suncu, dio goriva će ispariti pa se takođe radi o gubitku. U hladnijim mjesecima također je dobro parkirati u sjeni jer će se automobil tako sporije hladiti i manje će mu energije trebati kada ga budete palili.

Skinite dodatnu opremu – ako imate dodatni držač stvari na krovu ili za prijevoz bicikala i sličnog, a ne koristite ga, najbolje je da ga skinete. Ovako se smanjuje otpor vjetra na vozilu te samim time i potrošnja goriva.

Ne koristite vozilo za kratke rute – mnogi bi se danas uvezli i u prodavnicu te obavili kupovinu, samo da mogu. Ipak, treba znati da kratke rute najviše troše, a vozilo je najbolje koristiti za duže rute. Razmislite o tome prije nego ‘skoknete autom’ do prodavnice udaljene pola kilometra!

