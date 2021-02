Oprezno sa doradom automobila, može narušiti balans

Doradom automobila možete ugraditi nešto što ste zaboravili tokom kupovine novog vozila. Međutim, tu može biti problema, naročito ako se radi o nekvalitetnoj opremi ili ako vaš automobil ne podržava ugradnju određenog dijela opreme.

Kupili ste novi ili polovni automobil i shvatili kako bi bilo baš dobro da ima kuku za vuču. Ili malo više snage. Ili veće točkove. Ili sve to zajedno. Ako je riječ o novom automobilu možda ste previdjeli neku opremu prilikom konfiguracije vozila. Recimo grijanje sjedala. Kako sada spasiti stvar? Doradom automobila, tj. naknadnom ugradnjom željene opreme. Riječ je o dobro uhodanom i rastućem postprodajnom biznisu kojim se bave kako ovlašteni servisi, tako i specijalizovane radnje. Prvi su nešto konzervativniji u pristupu i rade isključivo prema standardima proizvođača, a to garantuje dobar konačan rezultat. Drugi su fleksibilniji, skloniji improvizaciji i u pravilu jeftiniji.

Šta se može ugraditi? Skoro sve. Od senzora za parkiranje, preko različitih kamera, svjetala, spojlera, upravljača, točkova, nosača, pa do kompleta za povećanje snage motora ili sportskog ovjesa. Ovlašteni servisi uglavnom koriste gotove tvorničke komplete, a to znači da će se ugrađena oprema, enološkim rječnikom rečeno, savršeno sljubiti s vozilom. U estetskom i tehničkom smislu. Podrazumijeva se i zadržavanje tvorničke garancije.

Slobodni servisi, kao što im i sam naziv kaže, ne odgovaraju proizvođaču automobila pa su fleksibilniji u ispunjavanju želja kupaca, ali i slobodniji tumačiti uslove koji moraju biti ispunjeni da bi određena oprema kvalitetno i pouzdano funkcionisala. Naš savjet je da se prvo informišete u ovlaštenom servisu i saznate šta je sve potrebno da bi se neka oprema ugradila na vozilo u skladu sa propisima proizvođača. Te informacije zatim uporedite sa onim što nude slobodni ili specijalizovani servisi. Tako ćete biti najbliže donošenju kvalitetne odluke šta i gdje ugraditi.

Alarm

Oprema koja štiti vozilo od krađe jedna je od najčešće traženih na tržištu. Tvorničke alarme i blokade kupci često smatraju nedovoljnima pa se odlučuju na dodatne zaštite. Preporuka je da one budu od provjerenih proizvođača, a osim o kvaliteti treba voditi računa u kojoj se mjeri pojedini alarmni sistem može uspješno integrisati u postojeći električni sistem vozila. To bi trebali znati u servisu u kome ugrađujete alarm. Na primjer, može se dogoditi da će automobil jednog dana trebati programirati u ovlaštenom servisu, a ako je ugrađen nekvalitetan alarm i integracija nestručno obavljena, to se neće moći učiniti sve dok se alarm ne izvadi. Automobil će ga, jednostavno rečeno, smatrati stranim tijelom.

Parking senzori

Većina ovlaštenih servisa nudi tvorničke komplete za naknadnu ugradnju, no s obzirom na to da posao nije zahtjevan, kvalitetan izbor su i specijalizovane radnje uz nekoliko ograda. Rupe za senzore je potrebno bušiti u braniku, a to dovodi u pitanje garanciju, ako postoji. Takođe, kompleti koji nisu tvornički ne uklapaju se estetski tako dobro u unutrašnjost vozila kao tvornički koji koriste postojeću opremu automobila, poput informativnih ekrana. Kod tvorničkih sistema problem je svojevrsna nefleksibilnost jer, na primjer, ako želite ugraditi samo prednje parking senzore, možda to nećete moći jer je proizvođač predvidio ugradnju prednjih parking senzora samo u kombinaciji sa zadnjim. A to bitno poskupljuje cijeli postupak.

Kuka za vuču

Posao sa ugradnjom kuka danas je prilično uhodan. Nudi se ugradnja homologiranih, rastavljivih kuka (tvz. eurokuke) za sve vrste i kategorije vozila. Svaka naknadno ugrađena kuka podliježe isptivanju od strane CVH koji, ako ugradnja ispunjava sve zahtjeve, izdaje pozitivnu Potvrdu o ispitivanju vozila. To omogućuje upis kuke u saobraćajnu dozvolu. Na kraju, može se dogoditi da tokom vuče teže prikolice na dužim usponima dođe do pregrijavanja motora. Zato, ako ništa drugo, nazovite ovlašteni servis i provjerite šta je sve potrebno promijeniti kako bi automobil s ugrađenom kukom mogao pouzdano raditi.

Pojačavanje performansi motora

Moderni turbomotori su izuzetno pogodni za jednostavno i jeftino povećanje snage. Uvidjevši da gube dobar dio tržišnog kolača od strane nezavisnih ‘tjunera’, neki proizvođači automobila počeli su nuditi tvorničke komplete za povećanje snage koji ne utiču na garanciju. Tako s jedne strane imamo prilično jeftine komplete za velika povećanja snage znanih i neznanih proizvođača, a s druge strane one tvorničke, konzervativne po pitanju povećanja snage i dosta skuplje. Šta odabrati? Dok se uobičajeno smatra da turbomotor može podnijeti od 20 do 30 posto veću snagu bez izmjena na samome motoru, to ustvari nije istina. Takva povećanja snage, tj. toplinskog i mehaničkog opterećenja, nisu spojiva sa tvornički projektovanim životnim vijekom motora. Zato tvornički kompleti povećavaju snagu svega od 10 do 15 odsto, a osim nove elektronike motora – ugrađuje se i sistem hlađenja većeg kapaciteta. Treba voditi računa i o drugim komponenetama prenosa snage, posebno mjenjaču. Svaki mjenjač je ograničen svojim maksimalno prenosivim okretnim momentom i ako je serijski ugrađeni mjenjač na granici svojih mogućnosti, sigurno neće dobro podnijeti dodatnih 20% i više okretnog momenta. Zato, ako se odlučite na ugradnju u specijalizovanim servisima, birajte provjereno i ne pretjerujte.

Ugradnja sportskog ovjesa

Na tržištu se nude bezbrojne varijante sportskih ovjesa, a visokom cijenom prednjače oni tvornički. Razlog tome je što, u većini slučajeva, proizvođač insistira da se uz kraće opruge ugrade prilagođeni amortizeri te jači stabilizatori. Drugim riječima, teži se kompletnom rješenju bez kompromisa kad su trajnost i vozne osobine u pitanju. Tvornički kompleti sportskih opruga su obično od 10 do 15 mm kraći od standardnih što garantuje dugovječnost, no za ljubitelje ovakve vrste dorada to je vrlo često nedovoljno. S druge strane, slobodni servisi će ugraditi ono što im kažete i donesete. Ipak, treba voditi računa da ugradnja (pre)kratkih opruga može uticati na pravilan rad prednjih svjetala, posebno ako imaju automatsko prilagođavanje dužine svjetlosnog snopa. Senzori visine vozila nalaze se upravo na ovjesu i ograničen hod može dovesti do slanja krivih podataka u kontrolnu jedinicu koja upravlja visinom snopa. Posljedice su prekratak snop ili njegovo treperenje.

Gume i feluge

Svaki automobil na tržištu je homologiran, tj. odobren za upotrebu s tačno propisanom kombinacijom guma i feluga. Jedino s njima zadržava projektovane vozne osobine. U tom smislu najsigurnije je kupovati tvorničke komplete točkova. S obzirom na to da cijena često i u ovom slučaju predstavlja problem, razumljivo je da se dobar dio vozača odlučuje na kupovinu u specijalizovanim trgovinama ili trgovačkim centrima. Naša preporuka je da se pri tome strogo držite svih dimenzija gume i feluge koju je propisao proizvođač. To se odnosi i na oznaku ‘ET’ koja određuje hoće li feluga biti pomaknuta više prema vani ili prema unutra. Neodgovarajuća vrijednost može promijeniti trag točka, a time i vozne osobine, tj. stabilnost automobila. Takođe, neodgovarajuća dimenzija guma može negativno uticati i na pravilan rad kontrole stabilnosti vozila. Time se ne ugrožava samo sigurnost vožnje, nego se zbunjuju svi sistemi koji koriste podatke ESC-a za svoj rad. Jedan od njih su i savremene verzije pogona na sve točkove, zbog čega može doći do njihova ubrzanog trošenja i kvara.