Oglas koji je nasmijao sve: Golf i muke po restauraciji

Na sreću, postoje i oni poput Daria, korisnika oglasnika OLX.ba iz Prnjavora.

Njegov detaljni opis Golfa "Keca" nasmijao je mnoge, pa imamo neutaživu želju da sa vama podijelimo detaljni opis ovog, zaista dobro, restauriranog Golfa.

Opišite detaljno vaš oglas? Iskreno, ne znam šta b' vam rekao niti odakle b' počeo, majke mi moje Slađane! Zaposlio sam se u pošti, tražio auto do 1000 KM da imam šta drndati po terenu. Jedno jutro odem sa ocem u Banja Luku, na auto-pijacu, kada sam vidio kakve kršine ljudi cijene po 2500 KM, padne mi na pamet GOLF KEC koji stoji na kraj puta kojim prolazim kad' idem kod žen'og oca. Kažem ja starom, idemo za Prnjavor, **** ti sunce i pijacu i dvice i teren i poštu, okreći kući. Dođemo kod prodavca ovog keca, dobar dan, dobar dan. Koliko cijenite? Kaže 1000KM! Kaže stari, može li šta niže? On kaže, ajde koliko ti realno nudiš, koliko kažeš, necu se ljutiti. Kaže stari, evo 750 KM i vozim. Prodavac odma diže nosurdu, kaže ajte kuci ako nemate šta pametno reći, stari onako gleda u njega "ko u budalu" (ovo nisam trebao staviti pod navodne znake). Kaže, pa jebote Bog, sada si rekao da se nećeš ljutiti. Pregledamo mi, ovamo, tamo, upali kec, a limarija san snova! Kad' smo vidjeli limariju, ćaća kaže šteta ovo po terenu, mene ko udari neko lopatom po glavi, hvala Bogu pa rodila mater budalu, uvijek volio auta, 800m od prodavca, autolimar, od žene stric. Odvezemo direktno tamo, znam spominjao mi je da radi auta kompletno za 700 KM! Mi u dvorište, dobar dan, dobar dan. Šta oćete? Oćemo farbamo, reko s' radiš za 700 KM! EEEEEEEEEEEE, ali to je varijanta samo da bude fino. Ako hoces za kuće malo drugačije. Reko OK, moze za kuće, kontam biće 1000 KM! ****, tamo vamo, gore dole, lijevo desno, dupla zastita poda, najskuplja zuta boja, jedina zuta za koju mora najskuplja podlozna.. 1600 KM farbanje samo, sunce ti **** sveto. Krenuli mi, on ka'e stan! Mi stan, kaze imam ja tapetara, radi povoljno, dobro. Reko necu, neka se nosi i golf u pičku materinu i sve. ****, preko noci ne da se zaspati, ujutro ja kod tapetara, dabogda mi mozak istapetirao! Dobar dan, reko preskoči dobar dan, kol'ko? Šta? Nebo, tapacirunzi, sva sjedišta, zadnja daska, kaze ko teb' reko joooooooooooooj! Gleda čovjek da me nije srčani pogodio. Reko nemoj samo ko meni. Znam da sam najeb'o. Kol'ko? Kaže 750 KM! Okrenem 124, posaljem kuci ocu pa onda mu javim koliko je! Dogovorimo i to. Sve zavrsilo se. Odvezao mehanicaru. Hocu ja da odradim citavo podvozje. Kupio sam ja rkula, spisak dijelova je duzi od Autoputa Zenica - Sarajevo.. Druže, vozim željezo kroz grad, ljudi iznose veš mašine, misle idu cigani! Kad' je majstor sve zavrsio. Neće pali auto. Jarane moj, uvali mi onaj prodavac auto bez motora iz 1983 godine! Ja gledam u nebo oce l' sveta Petka otvoriti nebo sama il' da joj idem pokucati! Kaze motor je čista 0, ja ti preporucujem od GOFLA 3 1.9 SDI trosi ko upaljač, paše na šaraf, sve opet k'o meni. SRBAC, motor 500 KM! Jebe ti 500 DOJČ GOLFOVA! Uzmem motor, strpam u gepek, to se prevrtalo po gepeku, ulje curi po novom Nissanu Qashqaiu... Kad je stari vidio, stao ispred ogledala, ne zna bi l' se umio ili ubio!! Ugradi majstor to. Pali motor na pola ključa. Al' đe ćeš to, daj veliki, mali servis, ulje mjenjača, termostat, antifriz, nosače motora.. Gledam onaj nosač bil ga zavrno na šasiju ili na gredu da se objesim od njega.. sve zavrsilo.. trebam na tehnicki.. docero auto kuci.. pust hladnjak.. opet majstoru, on donio novi, reko nabi mu kanister od 5 litara mater mu ****.. opet kreno na tehnički, ne mozes ti.. retrovizori izblijedili, stopke razbijene, branici ni za sta, farovi raspar.. KOLIKO SAM SE BOGU MOLIO DA ZAVRSIM POČEO SAM ČITATI OČENAŠ UNAZAD... RUKNEM I TU OKO 500 KM... Reko uf to je sada to.. Sjednem, volan ni na sta nalik, instrument tabla izgrebana.. gledam u onu instrument tablu, kontam kako bi napravio sebi sanduk od nje.. krst imam od rezevnog točka.. sve to skrkam napolje pobacam.. novo ubacim ode i tu koja stoja.. na registraciju, PRVA REGISTRACIJA NA MENE, kol'ko? Kaze ko, reko kazes li ko tebi necu registrovati **** mater i tebi i registraciji... Kaze 650 KM?! Aaaaaaaaaaaaa, pa druze ne registrujem boing 747 već sepet iz 83 godine, stariji dva dana od Isusovog magarca **** ti drzavu.. Ko ti jebe mater, registrujem na ćaću, 320 km! Da napravim udes, ubio bi prvo sebe pa mene, koliko b' popizdio! A ne obrnuto.. Dos'o kuci, kaze zena, a ne ne, necemo to tako vozati.. Ma sta se ti mijesas, **** ti saksiju gdje psenicu sadis.. Kaze ruzne felge. Ja momentalno otiso kod popa pitati da me ponovo krsti, kontam prvi put nije nesto dobro obavio.. Nista, kupim felge, ne pasu gume.. Krke felge 300, krke gume 300! Tooooo.. Bravo.. Sredio, otisla zena, zove, odma sutra da si ugradio maglenke ne vidim! Rek'o ak te nabijem ima da svijetlis ko svjetionik,pa ti nece trebati maglenke.. Eto ubacio sami maglenke da bolje vidim kolika sam budala..

Korisnik OLX.ba HabijanecDario