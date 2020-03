Novitec Maserati Levante Esteso je opasan SUV sa 616 konjskih snaga

Poznati tuner Novitec je ponudio alternetivu za one koji priželjkuju Ferrarijev SUV.

Maserati Levante Trofeo je trenutno ono najbliže Ferrarijevom SUV-u sa svojim 3,8-litarskim twin-turbo V8 motorom koji je proizveo Ferrari. Ovaj motor razvija 580 KS i 730 Nm obrtnog momenta, što bi trebala biti dovoljna snaga iz Maranella za mnoge ljude. No, za one koji uvijek žele više, tu je Novitec.

Ovaj tuner je iz pomenutog Ferrarijevog motora izvukao još više, preciznije 616 KS i 820 Nm obrtnog momenta.

Novitec je uradio više od samog povećanja snage, jer je Levante sada mišićaviji. Njegova širina je povećana na 2,09 metara nakon što je Novitec ugradio svoja proširenja blatobrana čime se dobilo više od 10 cm naprijed, osnosno 12 cm nazad. Cijeli body kit se sastoji od osam komponenti, a neke od njih mogu biti napravljene od karbona uključujući poklopac motora i stražnji spojler.

Takođe, Novitec je poradio i na zračnom ovjesu te je Levante sada niži za 25 mm zbog čega izgleda agresivnije, a i upravljanje je poboljšano jer je centar gravitacije niže.

Primjetan je i novi set 22-inčnih felgi.

Novitecov Levante Esteso od 0 do 100 km/h stiže za 3,8 sekundi prije nego ubrza do maksimalnih 309 km/h. To je malo više u odnosu na najbrži produkcijski SUV na svijetu, Bentley Bentaygu Speed, koji dostiže 306 km/h.