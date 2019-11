Novi Porsche 911 od sada i sa sedmostepenim manuelnim mjenjačem

Porsche je odlučio da svojim klijentima uljepša početak novembra, te je danas i zvanično potvrđeno da je nova generacija modela Porsche 911 od sada dostupna i sa sedmostepenim manuelnim mjenjačem.

Ova transmisija će biti dostupna kao opcija na određenim varijantama, kao što su 911 Carrera S i 4S Coupe, ali se neće dodatno naplaćivati. Još uvijek se ne zna da li će ovaj mjenjač svoje mjesto naći i na uvodnoj varijanti… U svakom slučaju, potencijalni kupci će biti zadovoljni činjenicom da sada imaju mogućnost odabira kada je transmsijia u pitanju. Podsjećamo, ovaj model je do sada bio dostupan samo sa osmostepenom PDK transmisijom.

Nažalost, manuelni mjenjač ipak dolazi sa cijenom. Međutim, ta cijena nije finansijske prirode, već se tiče performansi. Predstavnici njemačkog proizvođača automobila navode da će model Porsche 911 Carrera S sa manuelnim mjenjačem iz mjesta do 96 km/h ubrzavati za 4 sekunde. To je znatno sporije od modela 911 Carrera S sa PDK mjenjačem u Sport Chrono paketu opreme. Taj model iz mjesta do 96 km/h ubrzava za samo 3,3 sekundi.

Na svu sreću, manuelna transmisija ne utiče na maksimalnu brzinu, te ovaj model i dalje prelazi 306 km/h. Još jedna pozitivna stvar jeste težina modela Porsche 911 sa manuelnim mjenjačem. Ovaj automobil je težak 1.496 kilograma i za 38,1 kilogram je lakši od modela sa PDK transmisijom.

