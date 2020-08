"Neću da vozim kao baba": Velika pobjeda Ferštapena i odgovor boksu za pamćenje

Holanđanin Maks Ferštapen iz Red Bul Honde pobjednik je pete trke u šampionatu forumle jedan vožene na stazi u Silevrstonu, Velika Britanija, druge zaredom na ovoj lokaciji.

Sjajnim taktičkim potezima ekipa Red Bula je omogućila svom vozaču da dobije bitku protiv "nedodirljivih" pilota Mercedesa Luisa Hamiltona i Valterija Botasa, koji su trku završili kao drugi i treći.

Aktuelni šampion je preuzeo drugo mjesto dva kruga pre kraja, lagano je prestigao na pravcu klupskog kolegu i onda rutinski završio na drugoj poziciji pošto mu je Ferštapen već bio odmakao.

Holanđanin je obilježio trku i odgovorom svom boksu odakle su mu još u povoju trke stigle direktive da pripazi na gume, na šta je ovaj imao odgovor koji najbolje pokazuje koliko je bio riješen da danas bude najbolji.

"Druže, ovo je jedina šansa da ostanem na bliskom odstojanju u odnosu na Mercedese, neću samo da sjedim ovde kao neka baba", poručio je Ferštapen svom timu.

LAP 11/52

Red Bull radio Verstappen asking him to look after the tyres and hold back a little - but he's having none of it!

Max 📻 "Mate, this is the only chance I'm getting to be close to the Mercedes - I'm not just sitting behind like a grandma" #F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/N9szKy1med

— Formula 1 (@F1) August 9, 2020