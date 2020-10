Motori sa šesnaest cilindara

Šesnaestcilindarski motori u V konfiguraciji inherentno su balansirani, ugrađivani su u luksuzne, sportske i trkaće automobile, i među najrijeđima su na cesti i pisti.

U automobilima ima tek nekoliko primjera uglađenog, ali po potrebi i glasnog V16 motora, od kojih su poznatiji Cadillac i Marmon na cesti (od 1920-ih do 1940-ih) te Auto Union (1930-ih) i BRM (1950-ih) na pisti. BRM je neko vrijeme 1960-ih koristio i H16 (koji se može opisati kao dva spojena osamcilindarska boksera jedan iznad drugog), a trenutno od serijskih automobila Bugatti koristi W16 u Chironu (prototip 18/3 Chiron iz kasnih 1999. koristio je W18 motor, prije razvoja W16 za Veyron). Cizeta-Moroder V16T pak koristi neiskorišteni Gandinijev dizajn za Countachovog naasljednika, no makar ima šesnaest cilindara, nema “pravi” V16 motor nego dva povezana V8 motora.

Ostali automobilski V16 ugrađivani su jedino u prototipne (npr. BMW, Rolls Royce, Peerless…) i trkaće automobile (npr. Alfa Romeo, Maseratti, Miller…), industrijske varijante koriste se u lokomotivama i kamionima (npr. EMD i Detroit Diesel dvotaktni dizeli), a Daimler-Benzovi V16 su pogonili i zračne brodove Hindenburg klase (zanimljivo je spomenuti kako su ti cepelini koristili i autopilot sistem koji je upravljao zakrilcima na temelju žiroskopskog kompasa).

Uz svaki se automobil mogu ispričati priče pa tako i uz V16 bolide iz romantične prošlosti. Uz Auto Union se veže i tragični brzinski rekord. Dana 28.1.1938., na dionici Autobahna između Frankfurta i Darmstadta, Mercedes-Benz i Auto Union pripremali su se za natjecanje. U lovu na rekord bili su poznati vozači poput Rudolfa Caracciole i Bernda Rosemeyera. Caracciola je s Mercedes-Benz W125 Rekordwagenom leteći kilometar (prosječno vrijeme u dva smjera) prešao pri neviđenih 432.7 km/h, najvišom brzinom postignutom na javnoj prometnici čitavo 20. stoljeće. Javila su se upozorenja o vjetru, no Rosemeyer je svojim aerodinamičnim Auto Unionom s gromoglasnim kompresorskim V16 izašao na autoput i poginuo kada je zbog zapuha vjetra izgubio kontrolu nad automobilom pri oko 400 km/h. I danas se na toj dionici autoputa nalazi Rosemeyer memorialno odmorište, a rekordi postavljeni tog dana oboreni su tek gotovo 80 godina kasnije, 4. novembra 2017., kada je Niklas Lilja za volanom Koenigsegg Agere RS vozio prosječnih 449.97 km/h na cesti izvan Las Vegasa u Nevadi, SAD.

BRM je pak pratila priča dugog razvoja čudesnog V16; od druge polovice 1940-ih do zadnje trke 1955. uz puno problema i kvarova proizveo je komentare od velikih vozača poput Juana Manuela Fangia i Sir Stirlinga Mossa koji su varirali od “najlošiji” preko “najstrašniji” do “najbolji auto koji sam vozio”, te nevjerovatni vrišteći zvuk. Formula za GP trke je dozvoljavala 4.5 litrene usisne ili 1.5 turbo motore. BRM se odlučio za 1.5 V16, a dvostepeni kompresor proizveo je Rolls Royce. Potpuno luda krivulja snage odražavala je tromi karakter motora do oko 7250 okretaja, a u idućih 250 okretaja Jekyll se pretvorio u Hydea; 5.7 bara pritiska prodisalo je i snaga je s oko 300 KS skočila na oko 600 KS, a motor nije stajao do 12.000 okretaja. Rolls Royceovi inženjeri predvidjeli su da bi kompresor trebao izdržati 14.000 okretaja pa je Graham Hill na demonstracijskoj vožnji 1968., trinaest godina nakon “umirovljenja” bolida, poveo V16 na počasni krug i vrtio ga na 13.000 okretaja. Tony Rudd, Rolls Royceov inženjer i član BRM trkaće ekipe, pretpostavlja da je pri toj turaži šesnaest cilindarski monstrum razvijao oko 780 KS. Pokazatelj da je automobil poseban je i to što su o njemu pisane monografije, kao i činjenica da ima više konja nego kilograma.

Na YouTubeu možete pronaći rijetke snimke gromoglasnih i vrištećih V16 automobila, od Stuckove majstorske vožnje Auto Uniona preko Grossglocknera do snimka BRM-a iz Masonove i Halesove knjige Into the Red.

Inherentno balansirani motori

Neke konfiguracije klipnih motora su inherentno balansirane. To se odnosi na nivo vibracija zbog asimetričnih sila na pojedine komponente motora. Uglavnom su šestcilindarski bokser motori, redni šestcilindarski motori, V12 i V16 motori konstrukcijski inherentno izbalansirani po pitanju tog tipa vibracija (makar disbalans nastaje i zbog geometrije sklopa klipa, klipnjače i koljena radilice). Prvenstveno zbog redoslijeda paljenja i geometrije radilice, kretanje jednog dijela motora (npr. klipa) u svojevrsnoj je protufazi i poništava nepovoljne inercijske efekte kretanja drugog dijela motora (npr. drugog klipa). Takvo balansiranje ne isključuje i pojavu harmonika (zbog drugih komponenti motora), a u nekim se slučajevima mogu javiti druge vrste vibracija (npr. uzdužno njihanje u rednim osmocilindarskim motorima).

(AutoPress.hr)