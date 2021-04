Mitsubishi Lancer se prodaje na aukciji, očekuje se rekordan iznos

Mitsubishi više ne proizvodi sportske automobile te se fokusirao na popularne crossovere ponudivši modele Outlander i Eclipse Cross. To znači da sljedeće generacije Lancera Evolution neće biti, ali entuzijasti imaju priliku kupiti jedan specijalni automobil.

Radi se o Lanceru Evolution koji je dio kolekcije od 14 klasičnih Mitsubishijevih automobila ponuđenih na aukciji. Automobile prodaje Mitsubishi u Velikoj Britaniji, a kolekciju čine neki legendarni reli automobili, historijski modeli, zaboravljeni sportski modeli iz devedesetih godina prošlog stoljeća kao što je 3000GT. Aukcija ističe 30. aprila, a Mitsubishi očekuje da će cijene oboriti dosadašnje rekorde.

Najskuplji automobil u kolekciji je Mitsubishi Lancer Evolution IV Tommi Makinen Edition za koji trenutna ponuda prelazi 100.000 dolara. Automobil je potpisao legendarni vozač relija Tommi Makinen, a očekuje se da će dostići rekordnu cijenu, piše klix.ba.

U ponudi je i Mitsubishi Lancer Evolution IX MR FQ-360 by HKS, koji je proizveden u svega 200 primjeraka. To je ujedno i posljednja verzija Evolutiona napravljena na platformi korištenoj za modele sedme, osme i devete generacije. Trenutna ponuda prelazi 80.000 dolara, a do kraja aukcije bi mogla oboriti prethodni rekord za Lancer Evolution IX prodan u SAD-u 2017. godine za 138.000 dolara.

Kolekcija uključije i prvu generaciju Shoguna, Mitsubishi Jeepa J27 te modele Starion i 3000GT.

Aukcija se završava 30. aprila.