Limitatori brzine u cijeloj EU od 2022. godine?

Čuli smo za crne kutije u avionima iz kojih se kada dođe do nesreće, kasnije mogu iščitati mnoge informacije, a izgleda da bi se sličan model vrlo skoro mogao primjenjivati i na automobilima. Kako se prije niko toga nije sjetio? Ali, ono što će mnoge još više zanimati od obavezne ugradnje crne kutije u svako vozilo jest i obavezna ugradnja GPS limitatora brzine i to vrlo skoro – neke informacije daju naslutiti da bi se sve moglo dogoditi već od 2022. godine (na novim vozilima), odnosno od 2024. godine (kao ugradnja na starija vozila)!

Nove mjere koje bi se trebale odnositi na vozila predložila je Evropska komisija još prošle godine, a sada je Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača sve to i izglasao. Osim navedene dvije mjere, trebat će se uvesti i drugačiji crash testovi, ugradnja novog sistema koji bi pomagao vozačima, a što uključuje i automatsko kočenje u slučaju nužde (nazvano AEB), detekcija biciklista i pješaka te tako zvana ISA – inteligentni sistem za prekoračenje brzine. Tu je i sistem za bolju vidljivost autobusa i kamiona te sistem za zadržavanje vozila u traci.

Ipak, kako smo i najavili, najviše od svih ovih mjera ili bolje rečeno sistema koje ćemo čini se vrlo skoro morati ugraditi na svoja vozila, većinu će najviše zanimati GPS limitatori za ograničenje brzine. O čemu se zapravo radi? Radi se o sistemu ISA, inteligentnom sistemu za prekoračenje brzine koji bi vozaču u slučaju da prekoračuje brzinu slao upozorenja te ga naveo da smanji brzinu kretanja vozila. Ako vozač to ne učini, sistem bi sam automatski smanjio snagu motora na propisanu brzinu. Kako bi mu to uspjelo? Jednako kao što naši GPS sistemi rade preko satelita, tako bi i ovaj sistem radio na sličan način. Naime, on bi preko GPS-a očitavao koliko je ograničenje brzine na određenom području i sukladno tome ograničio i brzinu vašeg vozila ako je sami ne ograničite nakon što vas je na to nekoliko puta upozorio. Primjera radi – na našim je autocestama ograničenje brzine uglavnom 130 kilometara na sat pa ako vi uporno želite voziti 150 kilometara na sat, to vam više neće polaziti za ‘papučicom gasa’.

Kada vozač vozi iznad ograničene brzine nekoliko sekundi, sistem će mu poslati poruku, nešto kao: ‘Bip – bip, bip – bip, bip – biiiip,’ te će blicati i vizualni znak. Ako se vozač na ovo ogluši, slijedi automatsko smanjenje brzine. Sve bi se trebalo odvijati unutar nekoliko sekundi jer i sami znamo da su sekunde u mnogim situacijama na cestama presudne.

Ipak, iako se nagađa kako bi se ovaj sistem u automobilima trebao naći već od 2022. godine, kako bi odluka o tome postala valjana, moraju je izglasati Evropska komisija, Evropski parlament te sve zemlje članice. Pretpostavlja se da bi se ovom mjerom znatno povećala sigurnost na saobraćajnicama širom Evropske unije te da bi bilo spašeno oko 25 000 života u sljedećih 15 godina, odnosno smanjio bi se broj sudara za visokih 30 posto!

Od predloženih mjera tu je i alkotest koji bi onemogućavao vozaču da upravlja vozilom ako je konzumirao alkohol te kamera za detekciju umora kod vozača. Iako se ovo mnogima čini revolucionarno i pretjerano, prisjetimo se da su na iste reakcije naišli i zakonodavci 1998. godine kada su se počeli primjenjivati minimalni standardi sigurnosti kao što je primjerice sigurnosni pojas!

Izvor: Silux.hr